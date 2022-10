Cristina Pedroche estaba este martes muy muy nerviosa, y no era para menos. Por la noche se celebraron los Best Chef Awards en los que su marido, el chef Dabiz Muñoz optaba a revalidar su título de ‘Mejor cocinero del mundo’, y lo logró. Y no sólo eso, con su restaurante DiverXO también logró el premio a mejor restaurante de Madrid y el galardón al cocinero más votado por sus compañeros.