Es muy habitual que las marcas de ropa elijan a las influencers de nuestro país para promocionar sus productos o, incluso, para que creen su propia colección. A este tipo de prendas se les suele llamar “cápsulas” y son de edición limitada, es decir, están a la venta por un corto periodo de tiempo.

Aquí te vamos a hablar de la “cápsula” que ha creado Paula Echevarría para Primark. La influencer ha diseñado un buen número de artículos para este otoño/invierno, una nueva temporada que llevará la firma de la asturiana.

Como bien sabes, Primark no es una multinacional que se caracterice por sus precios elevados por lo que en esta colección no encontrarás artículos a precios desorbitados, así que puedes hacerte con prendas muy económicas. No tendrás que gastarte más de 10 euros para ir a la moda con esta selección que hemos creado.

Prendas baratas de la colección de Paula Echevarría para Primark

La primera prenda es un básico en cualquier armario ahora que viene el frío: un jersey de cuello alto en color beis. Es ideal para combinar con un traje de chaqueta y pantalón como lleva Paula, con una falda o simplemente con un vaquero y una blazer. Es una prenda tremendamente versátil y a la que le sacarás mucho partido por 10 euros.

Siguiendo con los básicos de la temporada, no puede faltar en tu armario un top gris de cuello alto ideal para los trajes de chaqueta que tanto se llevan esta temporada. Este cuesta 10 euros y la asturiana lo completa con un traje gris de raya diplomática que puede ser tuyo por 48 euros (30 euros la americana y 18 euros el pantalón).

Una de las tendencias de esta temporada para las más atrevidas: los gorros de pescador. Sí, parece que los hemos visto toda la vida y no les hemos prestado atención pero lo cierto es que cada vez más pueden verse entre las influencers. En este caso se trata de un gorro de polipiel negro y borreguito que cuesta 7 euros. El look lo puedes completar con un abrigo de corte midi (también de polipiel y borreguito), muy calentito y que te costará 60 euros.

Por último, dentro del look universitario que nos propone Primark, o también llamado preppy, tienes disponible una gorra con motivos marineros por 4,50 euros, una minifalda con pliegues de estilo universitario por 8 y un bolso tote por 3 euros. Estos artículos son de color marfil y tienen impresas las iniciales PE (Pau Eche).