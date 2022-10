Vuelve con fuerza. Es bajar la temperatura y empezar a asomar esas prendas calentitas que teníamos olvidadas en el fondo del armario o en el canapé de la cama. Octubre está aquí y ya empezamos a echar mano de tejidos más amorosos y que nos ayuden a mantenernos un poco más calentitos.

Es el caso de las prendas con efecto piel. Sí, seguro que las has visto o que tienes alguna por casa y que ya mismo vas a volver a utilizar. Estas prendas imitan la piel, pero obviamente no son de este tejido, y en los últimos años el número de estilismos que hemos visto con ellas ha crecido exponencialmente. Y no es para menos porque este tejido sirve para pantalones, faldas, blazers, chalecos…lo que imagines.

Pero en esta ocasión vamos a hablarte de los pantalones efecto piel. Ahora mismo son de los más buscados y es que, como te decíamos, las prendas se han vuelto tan versátiles que podemos encontrar muchos modelos, no sólo el pantalón hiper ajustado en el que estamos pensando. Hay muchas más opciones de pantalones con efecto piel que pueden sentar estupendamente sin sentir que vas embutida.

En Stradivarius hemos encontrado gran cantidad de modelos que pueden gustarte y que harán que te conviertas en la protagonista de los outfits de tus amigas.

Pantalones efecto piel en Stradivarius

El primer modelo es un pantalón culotte efecto piel que tiene el tiro alto y la pernera muy amplia que queda a la altura del tobillo. Está fabricado en 50% poliéster y 50% poliuretano y está disponible en color vainilla y en negro. Su precio es de 25,99 euros y nos parece ideal para un look más arreglado con un jersey básico y unos zapatos.

El siguiente pantalón es straight efecto piel. También tiene un tiro alto pero este modelo es de pernera recta. Tiene detalle de costuras en la parte delantera y puede ser perfecto para un outfit más informal. Lo tienes disponible en negro o marrón y cuesta 29,99 euros.

Otra opción distinta: pantalón tipo cargo, o lo que es lo mismo con bolsillos a los lados. De pernera recta, tiene el tiro por debajo del bolsillo y es ideal para un look más de sport. Los bolsillos laterales le aportan ese estilo deportivo que estás buscando. Los tienes disponibles en Stradivarius en dos colores: marrón y negro, y cuestan 29,99 euros.