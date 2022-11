Dormir bien es fundamental para que el cuerpo y la mente descansen y carguen pilas para el día siguiente. Sin embargo, en muchas ocasiones no dormimos tanto ni tan bien como nos gustaría. Evitar cierta bebidas y alimentos por la noche y llevar un estilo de vida saludable pueden ayudarnos a conciliar el sueño correctamente. A veces esto no es suficiente y necesitamos una ayuda extra. Las infusiones naturales relajantes como la tila o la melisa son algunas de las más utilizadas. Pero si nada de esto te funciona hoy vamos a proponerte otra solución: las brumas de almohada, la última moda para dormir como un bebé.

¿Qué es una bruma de almohada?

Una bruma de almohada es un spray con aromas relajantes que se pulveriza directamente sobre el almohadón en el que vayamos a dormir. La composición de estos líquidos está basada en la aromaterapia y combina diferentes olores naturales de plantas que te ayudan a relajarte y a dormir mejor.

¿A qué huele una bruma de almohada?

Los olores de las brumas de almohadas son muy variados pero todos tienen en común notas relajantes y suaves. Algunos de los aromas más utilizados para preparar estos concentrados son la lavanda, la melisa o la melatonina. Todos ellos tienen en común sus propiedades relajantes.

¿Cuándo es el mejor momento para usar la bruma de almohada?

El mejor momento para usar la bruma de almohada es unos quince minutos antes de irte a dormir. Por ejemplo, cuando vayas a lavarte los dientes y a ponerte el pijama aprovecha para rociar sobre los cojines y las sábanas un poco de la bruma que hayas elegido. También puedes pulverizar un poco por el resto del dormitorio para que el ambiente resulte más relajante aunque sin pasarte, tampoco es cuestión de perfumar toda la casa con olor a lavanda.

Deja que pasen unos minutos para que el líquido se impregne bien en la ropa de cama y en el ambiente y después ya estará listo para irte a dormir.

¿Sirve también para perfumar las sábanas?

Aunque las brumas tienen un aroma muy agradable y relajante tampoco hay que abusar de ellas ni utilizarlas a modo de ambientador. Además, es importante que no se mezclen los olores ya que podría producirse el efecto contrario al deseado. Si tienes varias brumas diferentes intenta no mezclarlas en tu ropa de cama para que los olores no se contaminen