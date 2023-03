En los últimos años, ha habido una tendencia en la que cada vez más personas optan por dejar su cabello en su estado natural, incluyendo las canas. Esta elección se basa en la idea de mantener el cuero cabelludo alejado de productos químicos dañinos que se encuentran en los tintes para el cabello. No obstante, hay quienes se sienten incómodos cuando las canas comienzan a sobresalir en su cabello, especialmente si tienen cabello oscuro, ya que las canas se notan más. Por lo tanto, estas personas buscan un método efectivo para cubrir sus canas de vez en cuando y sin tener que pasar por la peluquería.

El producto para eliminar las canas en 3 minutos está en Mercadona

Si buscas una manera de ocultar tus canas sin tener que teñir todo tu cabello, Mercadona ofrece un nuevo producto que promete hacer maravillas. Se trata del L’Oréal Magic Retouch, un spray para retocar las raíces instantáneamente. Este producto es perfecto para cubrir las raíces del cabello teñido y también puede cubrir las canas que comienzan a aparecer en el cabello.

Este producto está disponible en cinco colores diferentes: castaño, castaño oscuro, castaño caoba, rubio, rubio claro y negro. Todos tienen un precio de 6,40 euros y traen 100 mililitros.

Cómo usar el spray anticanas

El uso del L’Oréal Magic Retouch es muy fácil. Simplemente agita el spray y aplícalo a una distancia de unos 15 centímetros del cabello manteniendo el bote en posición vertical. No es necesario aplicar una gran cantidad y debes asegurarte de dirigir la pulverización hacia la raíz. Espera un minuto para que se seque y verás cómo desaparecen las canas.

Es importante tener en cuenta que este producto no es un tinte permanente y solo dura hasta el próximo lavado del cabello. Si deseas mantener el efecto durante más tiempo, deberás volver a aplicar el producto. Además, este producto solo es adecuado para uso en cabello seco y no se recomienda para personas con cuero cabelludo sensible o dañado.

En conclusión, si te sientes incómodo con tus canas pero no quieres teñirte todo el cabello, el L’Oréal Magic Retouch de Mercadona es una opción práctica y fácil de usar. Con solo unos pocos pasos, podrás disimular tus canas en solo tres minutos. No obstante, ten en cuenta que es una solución temporal y no un tinte permanente, por lo que deberás reaplicarlo después de cada lavado de cabello si deseas mantener el efecto.