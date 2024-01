La moda no tiene edad. Y por eso en el mundo de las redes sociales es cada vez más común encontrar perfiles no sólo de veinteañeras si no de mujeres mayores de 50 años que dan un auténtico recital de estilo. Y no hace falta gastarse mucho dinero, se pueden elegir prendas de cualquier tienda (desde Zara a Stradivarius) y de cualquier precio, sólo hay que saber combinarlas.