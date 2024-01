Las influencers son fuentes de inspiración para sus miles de seguidores. Los looks que se ponen, los complementos de que utilizan son copiados por sus fans, que para eso está el negocio. Pero ¿cuántas veces has ido a mirar una prenda de tu influencer favorita y te ha sorprendido su precio? Quizá sea demasiado elevado para tu economía o simplemente no quieres gastarte ese dinero pero muchas veces hay un “plan B” al que podemos recurrir.

Este es el caso del famoso vestido que lució María Pombo en el bautizo de su hija Vega hará menos de un mes. Se trata de un precioso vestido largo tobillero en estampado tartán azul de la marca IQ Collection. Esta prenda destaca por tener unas grandes hombreras cuadradas y un cuello cerrado, ideal para el invierno. La influencer madrileña combinó este con un cinturón de la misma marca en tono verde oscuro de piel y unas botas negras. El vestido está súper agotado en su web y costaba 295 euros pero nosotros hemos encontrado una copia casi idéntica por menos de 13 euros en Aliexpress. Este vestido está disponible en la plataforma dentro de la tienda Tbput Fashion Studio Store y es casi idéntico al que luce María sólo que su precio es completamente distinto ya que tiene un 70% de descuento: 12,71 euros. En estos casos siempre es imprescindible visitar los comentarios y valoraciones de la prenda y nos ha sorprendido ya que tiene cuatro valoraciones y le dan 5 estrellas. Entre los comentarios destacan el de que "la calidad es muy buena, tan hermosa como la imagen. Más grueso de lo esperado". Si quieres buscarlo sólo tienes que entrar en la tienda y pinchar sobre 'Productos' y de ahí a 'Women dresses'. ¿Qué es Aliexpress? En el mundo del comercio electrónico, AliExpress se ha establecido como una de las plataformas más destacadas y populares a nivel mundial. Lanzado en 2010 por el Grupo Alibaba, con sede en China, AliExpress ha revolucionado la manera en que consumidores y vendedores interactúan en un mercado global, proporcionando una extensa gama de productos a precios competitivos. Una de las características más atractivas de AliExpress es su impresionante variedad de productos. Desde electrónica, moda, juguetes, hasta artículos para el hogar y belleza, la plataforma ofrece un catálogo casi interminable. Esta diversidad permite a los compradores encontrar casi cualquier artículo que puedan imaginar. Además, AliExpress es conocido por sus precios asequibles, lo que lo hace especialmente atractivo para aquellos que buscan ofertas y descuentos significativos. AliExpress se destaca por facilitar el acceso a productos de vendedores de todo el mundo. Esto no solo ha abierto un mercado global para los vendedores, sino que también ha brindado a los consumidores la oportunidad de adquirir productos únicos que no están disponibles en su mercado local. La plataforma ofrece envíos a más de 200 países y regiones, lo que demuestra su alcance y accesibilidad globales. La interfaz de AliExpress está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, tanto para compradores como para vendedores. Los usuarios pueden buscar productos mediante categorías específicas o mediante la barra de búsqueda. Además, las revisiones de productos y los comentarios de los usuarios proporcionan información valiosa para guiar las decisiones de compra. La aplicación móvil de AliExpress, disponible para iOS y Android, lleva la experiencia de compra a un nivel de conveniencia aún mayor, permitiendo a los usuarios comprar desde cualquier lugar. El impacto de AliExpress en el comercio electrónico internacional ha sido notable. Ha fomentado la competencia en precios y ampliado las opciones de los consumidores globalmente. Sin embargo, la plataforma también enfrenta desafíos, como la preocupación por la calidad de algunos productos y la necesidad de mejorar la logística y los tiempos de envío para mantener la satisfacción del cliente.