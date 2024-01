El abrigo tipo trench es un ícono de la moda que ha trascendido las barreras del tiempo, la geografía y las tendencias efímeras, para convertirse en una prenda fundamental en el armario de hombres y mujeres alrededor del mundo. Su origen se remonta a la Primera Guerra Mundial, diseñado inicialmente para los oficiales británicos en las trincheras, de ahí su nombre "trench coat". A lo largo de los años, esta prenda ha evolucionado desde su uso militar hacia el estatus de un básico de la moda, manteniendo su esencia práctica mientras se adapta a las nuevas corrientes estilísticas.

El abrigo tipo trench se caracteriza porque generalmente llegan hasta la rodilla, aunque pueden variar desde cortos hasta largos. Tradicionalmente, se confeccionan en gabardina, un tejido de algodón resistente al agua y al viento, aunque también se pueden encontrar en cuero, lana y versiones sintéticas.

El beige clásico es el más reconocido, pero la paleta de colores se ha expandido para incluir negro, verde militar, azul marino y otros tonos como el precioso abrigo verde que luce Pilar de Arce y del que te vamos a hablar a continuación.

Por último, este tipo de abrigos tienen un cierre frontal de botones, solapas amplias, cinturón para ajustar la cintura, y a menudo incluyen detalles como charreteras en los hombros, trabillas en las mangas y un forro a cuadros.

Una de las razones por las que el trench coat ha permanecido como un favorito en el mundo de la moda es su versatilidad. Su diseño clásico combina perfectamente tanto con atuendos formales como con looks más casuales. El cinturón permite ajustar la prenda para acentuar la silueta, ofreciendo tanto estilo como funcionalidad.

En términos de comodidad, el trench coat es incomparable. La gabardina, con su ligereza y resistencia al agua, lo convierte en el abrigo ideal para la temporada de transición y los días lluviosos. Su diseño holgado permite una excelente movilidad y la capacidad de llevar capas adicionales debajo durante el clima más frío.

Más allá de su funcionalidad, el abrigo tipo trench se ha convertido en un símbolo de elegancia atemporal. Ha sido adoptado por celebridades, personajes de cine y figuras públicas, consolidando su estatus como un must-have en la moda. Su presencia en pasarelas y colecciones de diseñadores de todo el mundo demuestra su capacidad de reinventarse continuamente, manteniéndose relevante en cualquier época. Y ahora lo volvemos a redescubrir de la mano de la influencer de mujeres mayores de 50 años.

El abrigo verde botella de Pilar de Arce de Bershka

Pilar de Arce tiene casi 800.000 seguidores en Instagram y y no es de extrañar, ya que la influencer tiene un estilo sobrio y elegante que tanto gusta a las mujeres mayores de 50 años. Pero esto no está reñido con la modernidad y Pilar lo sabe. Tampoco está reñido con las tiendas donde compras tus prendas porque la moda no tiene edad.

Por eso nos ha enamorado uno de los últimos looks de Pilar cuyo protagonista indiscutible es un abrigo tipo gabardina en color verde botella de Bershka. Porque sí, porque en esta tienda tradicionalmente para jóvenes también hay pequeñas joyas y Pilar la ha encontrado.

Este abrigo tipo trench tiene un precioso color oscuro y está confeccionado con una parte de lana. Tiene un largo muy característico y Pilar lo luce con unas botas y un pantalón de corte masculino de color beige y un bolso en el mismo tono verde botellas. No puede ser más ideal. Además este abrigo ahora lo tienes de rebajas en Bershka y de 69,99 ahora cuesta 29,99 euros