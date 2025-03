Despídete para siempre de los malos olores en los pies: la mezcla casera y más efectiva para solucionarlo

No hay nada más molesto que el olor de pies. Un problema muy incómodo que suele darse después de práctica deporte, grandes caminatas o simplemente tras sudar mucho. Si has probado todo tipo de remedios o desodorantes y no has obtenido resultados, hay un truco casero que te servirá.

La Maestra Jacobina, conocida por sus trucos caseros, ha compartido una solución sencilla y muy económica para que acabes de una vez por todas con este problema.

El secreto está en usar bicarbonato de sodio, el gran aliado para absorber la humedad y eliminar las bacterias responsables del mal olor. Solo tendrás que preparar un polvo casero que se aplica tanto en el calzado como en los pies.

En un bote pequeño mezcla un poco de bicarbonato y unos granos de arroz. Después «sécate muy bien los pies después de bañarte, incluso entre los dedos». Espolvoréate bicarbonato en los pies y dentro del calzado antes de colocarse los calcetines.

Esta mezcla puede aplicarse en zapatillas deportivas, botas o cualquier calzado que tienda a retener humedad y generar malos olores.