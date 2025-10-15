AEC y Trendstop presentan las Tendencias Primavera-Verano 2027: el futuro del diseño se moldea en una sola pieza

La moda tiene una nueva cita ineludible con la innovación y el diseño. El próximo martes 21 de octubre, a las 19:00 horas, el Centro de Congresos de Elche acogerá la esperada presentación de tendencias Primavera-Verano 2027, organizada por la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) en colaboración con Trendstop, una de las consultoras internacionales más influyentes en previsión de tendencias.

Bajo el lema “Spring Summer 2027 – From concept to commercial success”, la experta en moda Lamia Molato presentará las claves estéticas, materiales y diseños conceptuales que marcarán la próxima temporada. Molato, reconocida por su trabajo en diseño, arte y dirección creativa, desvelará las principales direcciones de color, texturas y materiales que definirán el calzado y la marroquinería del futuro.

Entre las principales innovaciones, destacan las formas orgánicas esculpidas, el uso de materiales reciclados, y la impresión 3D aplicada a diseños minimalistas fabricados en una sola pieza. Las nuevas siluetas introducen volúmenes curvos, suelas burbuja y perfiles híbridos, donde tecnología y artesanía se fusionan para ofrecer comodidad, sostenibilidad y diseño de vanguardia.

Para esta temporada P/V 2027,Trendstop propone una estrategia centrada en el consumidor como punto de partida creativo, con ideas que combinan innovación, coherencia comercial y emocionalidad. La hoja de ruta de tendencias para calzado se articula en los siguientes ejes:

Consumer-First Trend Framework

Se enfatiza la alineación entre las expectativas reales de los usuarios y las colecciones proyectadas: no solo formas bonitas, sino productos con sentido, utilidad y conexión emocional.

Macro temas creativos

Trendstop articula su propuesta en gran escala con temas que inspiran narrativas de colección e identidad de marca.

Innovación estructural y tecnológica

Se destacan aplicaciones disruptivas en materiales, estructuras y procesos productivos. Los zapatos del futuro no solo lucirán bien, sino que incorporarán lógica de eficiencia, modularidad y expresión técnica.

Materiales & aplicación inteligente

Se espera la irrupción de materiales con carácter híbrido, reciclados, bio-basados o con acabados funcionales (texturas táctiles, efectos visuales, componentes de rendimiento). La aplicación de estos materiales deberá pensarse como un todo integrado (upper + suela + forro + acabado).

Colores de temporada y paletas sensoriales

Las tonalidades serán una herramienta narrativa primaria: desde neutros cálidos hasta acentos vibrantes, con tendencias cromáticas que apuestan por la combinación entre serenidad y matices emocionales.

Formas, perfiles y arquitectura de calzado

Se observan perfiles reinventados: fusión de siluetas urbanas y deportivas, volúmenes orgánicos, superficies moduladas y estructuras geométricas horizontales. La novedad radica en que cada forma lleva un propósito funcional, más allá del mero efecto estético.

Validación comercial de tendencias

Trendstop incorpora herramientas de alineamiento entre innovación y mercado: las tendencias propuestas vienen acompañadas de criterios de viabilidad, escalabilidad y receptividad según segmentos de precio, mercado y consumidor.

La temporada Primavera-Verano 2027 propone un viaje entre la artesanía y el metaverso, con estilos que reinterpretan clásicos como el zueco o la sandalia huarache, elevándolos hacia un nuevo paradigma estético basado en la sostenibilidad y la experimentación formal.

Los asistentes podrán conocer en primicia las tendencias que marcarán la dirección del sector de la próxima temporada:

Colores: gamas naturales con acentos tecnológicos.

gamas naturales con acentos tecnológicos. Materiales: pieles sin tratar, tejidos reciclados, acabados plastificados y suelas moldeadas.

pieles sin tratar, tejidos reciclados, acabados plastificados y suelas moldeadas. Formas: estructuras exoesqueléticas, siluetas ergonómicas y calzado modular.

estructuras exoesqueléticas, siluetas ergonómicas y calzado modular. Conceptos clave: confort sostenible, innovación digital y fusión entre lo físico y lo virtual.

Además de descubrir las tendencias, la presentación será una oportunidad única para establecer conexiones profesionales, intercambiar ideas creativas y anticipar las demandas del mercado internacional.

El evento forma parte del programa de actividades de AEC orientado a impulsar la moda, la innovación y la sostenibilidad dentro del sector de los componentes para el calzado y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Elche y la Concejalía de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana.

Inscripción gratuita a través de la web oficial: www.componentescalzado.com.

Más información: Tel. 965 460 158