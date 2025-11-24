Stellia, la primera colección del universo Quera

QUERA presenta Stellia, una serie de piezas inspiradas en la majestuosidad de las constelaciones y la belleza oculta de los diamantes en bruto, en un espectacular evento en el Museo Thyssen de Málaga. Una velada que ha transmitido el lujo contemporáneo y la esencia de la colección en un ambiente estelar.

Los invitados, entre los que se encontraron grandes personalidades de la sociedad malagueña e influencers de la zona, pudieron disfrutar de la primera colección elaborada íntegramente en el atelier de la casa familiar. Una gran experiencia sensorial amenizada por la musicalidad de un gran piano de cola, la elaboración de una obra pictórica in situ y la propuesta gastronómica del prestigioso chef Dani García.

Stellia está formada por pendientes, anillos y collares con uno o tres diamantes que juegan con el concepto de astros que iluminan el firmamento, creando auténticas constelaciones cuando se combinan. Presidida por un collar y unos pendientes de Alta Joyería, cada pieza incorpora un diamante adicional engastado dentro de la montura: un símbolo de pureza, tradición y del brillante legado joyero del taller QUERA.

Stellia no solo destaca por su elegancia, sino también por el uso diferenciado de diamantes con tallas menos habituales. Las tallas esmeralda, pera, oval y trillion revelan a través de sus facetas toda la luz intrínseca y exclusiva de cada gema, realzando su singularidad y esplendor natural. El engastado también huye de los convencionalismos. Así como las estrellas se encuentran anárquicamente colocadas en el cielo, los diamantes de Stellia se presentan en posiciones irregulares que recuerdan la cola de la letra Q, el trazo que da identidad al universo QUERA.

La capacidad autosuficiente del taller de joyería de QUERA ha permitido abastar todo el proceso creativo de la colección, desde la idea y el diseño hasta los últimos acabados. Por este motivo se ha podido crear una colección tan única y diferente.

Diseñada por Mariona Quera, gemóloga y 6ª generación de la familia, la colección nació “en silencio y mirando al cielo, como nacen muchas de las cosas importantes. Primero en la imaginación, después en un lápiz y un papel y finalmente se ha materializado en una colección de joyas”. La importancia de estas piezas también se debe a su significado, “Stellia no solo celebra lo que hacemos, sino lo que somos. Formo parte de la sexta generación de una familia de joyeros. Durante casi 140 años,este oficio ha pasado de generación en generación y me siento muy orgullosa de todo este legado”.

Stellia ha ofrecido la oportunidad de diseñar piezas de joyería muy identitarias, y ha materializado la nueva era de QUERA, en la que la conjugación de innovación y tradición ha elevado la empresa familiar en una nueva dimensión.