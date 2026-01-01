Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mónica Martínez brilla en las Campanadas de Telemadrid 2025 con un espectacular vestido joya del alicantino Rubén Hernández

El diseñador ideó una creación de corte recto, confeccionada en un sofisticado tejido de microcristales en tono rojo rubí

Mónica Martínez deslumbró en Telemadrid con su vestido de Rubén Hernández

Mónica Martínez deslumbró en Telemadrid con su vestido de Rubén Hernández / EUROPA PRESS

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Mónica Martínez despidió 2025 en Telemadrid convertida en auténtica dama de la alta costura. La presentadora dio anoche las Campanadas de Fin de Año con un diseño exclusivo de Rubén Hernández Costura, creado especialmente para la gran noche del 31 de diciembre.

Para esta cita tan especial, el diseñador alicantino ideó un vestido joya de corte recto, confeccionado en un sofisticado tejido de microcristales en tono rojo rubí que envolvía la silueta de Mónica y aportaba un brillo hipnótico bajo los focos. El modelo destaca por su escote Bardot muy pronunciado, que deja los hombros al descubierto y estiliza el torso, y por una espectacular maxi flor 3D en la cintura, trabajada como una pieza escultórica que se convierte en el gran foco de atención del look.

Como ocurre con todas las creaciones de la firma, el vestido se ha realizado de manera totalmente artesanal en el atelier de Rubén Hernández en Alicante, siguiendo los procesos tradicionales de la alta costura: patronaje a medida, horas de trabajo manual y un cuidado extremo por cada detalle y acabado.

Mónica Martínez con el vestido de Rubén Hernández

Mónica Martínez con el vestido de Rubén Hernández / EFE

Este diseño llega en un momento muy especial para el creador, que celebra su veinticinco aniversario como diseñador. A lo largo de estas dos décadas y media, Hernández se ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles de la moda española, favorito de numerosas celebrities y presencia habitual en algunas de las alfombras rojas más importantes del panorama nacional.

Para rematar el estilismo, Mónica Martínez completó su look de Nochevieja con unas sandalias rojas de charol de la firma española Magrit, modelo Camille, que aportaron altura y continuidad cromática al vestido, reforzando esa imagen poderosa, femenina y absolutamente festiva con la que Telemadrid ha dado la bienvenida a 2026.

Por qué la mayoría de las personas no cumple sus propósitos de Año Nuevo

Por qué la mayoría de las personas no cumple sus propósitos de Año Nuevo

Los looks de las Campanadas 2025: duelo de estilo entre Cristina Pedroche, Chenoa y Sandra Barneda

Zonas de Bajas Emisiones en España: ¿Cuál es el balance del año 2025?

Zonas de Bajas Emisiones en España: ¿Cuál es el balance del año 2025?

2026 comienza con tiempo agradable en Alicante, pero se avecinan lluvias para el día de Reyes

2026 comienza con tiempo agradable en Alicante, pero se avecinan lluvias para el día de Reyes

La Uva Embolsada del Vinalopó cierra una producción de más de 31 millones de kilos

La Uva Embolsada del Vinalopó cierra una producción de más de 31 millones de kilos

Herido un alicantino de 22 años tras caerse en una vía ferrata en Cantabria

Herido un alicantino de 22 años tras caerse en una vía ferrata en Cantabria

Esta es la fecha del Sorteo de la Lotería del Niño: dónde ver por televisión y a qué hora empieza

Esta es la fecha del Sorteo de la Lotería del Niño: dónde ver por televisión y a qué hora empieza
