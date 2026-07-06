Mediterranean Fashion Beach convierte Alicante en el gran escaparate de la moda baño española y corona al nuevo talento nacional del sector

La capital alicantina volvió a situarse en el centro del panorama nacional de la moda con la celebración de Mediterranean Fashion Beach 2026, una gran cita que reunió en Marmarela Beach Club a algunos de los principales nombres de la industria de la moda baño española para descubrir al nuevo talento llamado a liderar el futuro del sector.

La gran final del Premio Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos Moda de España congregó a diseñadores emergentes, empresas, instituciones, medios de comunicación y destacadas personalidades en una gala que confirmó el excelente momento creativo que vive la moda baño española y consolidó a Mediterranean Fashion Beach como la principal plataforma nacional dedicada a impulsar a las nuevas generaciones de diseñadores.

Tras la deliberación del jurado, el diseñador gallego Josu Santos Blanco, natural de Sobrado do Bispo (Ourense), se proclamó ganador del Premio Velora a la Mejor Colección de Moda Baño, gracias a "Rizoma", una propuesta inspirada en las raíces, la artesanía y la sostenibilidad que conquistó al jurado por su calidad técnica, su discurso creativo y su cuidada ejecución. El prestigioso galardón fue entregado por el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Don Carlos Baño.

Por su parte, la diseñadora canaria Zahira Pérez Rodríguez, de La Palma, recibió el Premio Velora Accésit Nacional 2026 a la Excelencia Creativa y Técnica por "Anthozoa", una colección que sorprendió por la fuerza de su identidad visual, la innovación en el patronaje y su universo creativo inspirado en la riqueza del fondo marino.

El ganador recibió una dotación económica de 3.000 euros, formación especializada en ISEM Fashion Business School, un shooting editorial profesional y un programa de prácticas en empresas del sector. El Accésit Nacional está dotado con 1.500 euros y un programa de prácticas en atelier profesional. Ambos talentos obtienen además licencias del software Patroneo Key, y una destacada cobertura en CyL Moda Íntima, Punto Moda y VEIN Magazine.

Una gala con grandes nombres de la moda y la comunicación

La ceremonia estuvo presentada por la actriz Elia Galera y reunió sobre el photocall a destacadas personalidades como Martina Klein, Laura Sánchez y Elena Sánchez, además de representantes de empresas, instituciones y profesionales de referencia del sector.

Preshow de Yvan Andreu en Mediterranean Fashion Beach 2026, una propuesta de vanguardia que fusiona ecodiseño, experimentación textil y libertad creativa. / INFORMACIÓN

El jurado estuvo integrado por Belén Larruy, directora creativa de Guillermina Baeza y Madrina de Honor del certamen; la medallista olímpica Gemma Mengual; Rafael Muñoz, coordinador de Cultura de RTVE Play; Marcos Pizarro, director general de Venus; Rosario Puñales, Directora de Fashion Cinema Alicante; José Jiménez, Director Creativo de Grupo Forty, y Laura Ugalde, Directora de la publicación CyL Moda Íntima, quienes destacaron el extraordinario nivel creativo y técnico de los ocho finalistas.

A modo de preludio, la velada arrancó con el imponente preshow del diseñador ilicitano Yvan Andreu (Premio Nacional de Moda Baño MFB 2018). El alicantino deslumbró con su colección cápsula "Saline Echoes", una propuesta de estricta vanguardia donde el ecodiseño, la experimentación textil y la libertad creativa dialogaron con absoluta maestría.

La pasarela oficial se inauguró con el vizcaíno Javier González Palacios, vigente ganador de la pasada edición. Bautizada como "Via Veneto" e inspirada en la mítica avenida y en la Roma de los años 60, su sofisticada línea de baño evocó el glamour supremo, la elegancia y el espíritu libre de la jet set internacional y la época dorada de la Dolce Vita.

Ocho colecciones para dibujar el futuro de la moda baño

La pasarela reunió ocho propuestas profundamente diferentes entre sí, pero unidas por una misma visión: demostrar que la moda baño española vive uno de sus momentos de mayor creatividad.

Desde Canarias, Maitane Sandoval presentó “Golden Atlantic”, inspirada en la filosofía japonesa del kintsugi y en la fuerza del océano Atlántico; Josu Santos Blanco defendió “Rizoma”, un homenaje a las raíces y a la artesanía gallega construido a partir de procesos de upcycling; María Paula Fuquene emocionó con “Florecer en lo Árido”, una reflexión sobre la resiliencia de la naturaleza; mientras que Marina López sorprendió con “Cuerpo Simbiosis”, una propuesta que fusiona naturaleza, arquitectura e innovación tecnológica.

El desfile continuó con Silvia Parapar, creadora de “The Tales of Sel”, un viaje al universo onírico de Los cuentos de Hoffmann; Clara Caneda, que exploró la identidad y la huella del tiempo a través de estampados y tintes naturales en “Anel”Zahira Pérez Rodríguez, con la vibrante explosión orgánica de “Anthozoa”; y el diseñador alicantino Elías Alonso Cabrera, que clausuró el bloque con “Bellesea”, una rotunda oda al Mediterráneo, la playa del Postiguet y la artesanía local, elevada a la vanguardia mediante impresión 3D y corte láser.

Desfile conmemorativo de Guillermina Baeza en Mediterranean Fashion Beach 2026, broche final de una gala dedicada al talento, la innovación y la moda baño española. / INFORMACIÓN

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Premio Velora a Guillermina Baeza, un reconocimiento a su legado dentro de la moda baño española y a su compromiso con el impulso del talento emergente. Como broche final, la histórica firma protagonizó un desfile conmemorativo por su 40 aniversario, cerrando la gala con una selección de sus piezas más icónicas. La actuación en vivo de Benti feat. Aliona interpretando "Un latido más", la sintonía oficial de esta edición VI+I, puso la banda sonora en directo a esta colección.

Para Juan Matea, CEO de Mediterranean Fashion Beach, "cada edición demuestra que en España existe una generación extraordinaria de diseñadores preparada para incorporarse a la industria. Nuestro objetivo es ofrecerles una plataforma profesional real desde la que puedan desarrollar su talento, establecer contactos y comenzar su carrera en las mejores condiciones posibles”.

La celebración de Mediterranean Fashion Beach 2026 ha sido posible gracias al inestimable apoyo, entre otros, de la Cámara de Comercio de Alicante, la Generalitat Valenciana, APHA (Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante), MINIHotel Hort de Nal y Marmarela Beach Club, instituciones y empresas que han respaldado una iniciativa que continúa consolidando a Alicante como uno de los grandes puntos de encuentro de la moda baño española.

Con una puesta en escena de primer nivel, un jurado de referencia y la participación de algunos de los principales nombres de la industria, Mediterranean Fashion Beach cierra una edición marcada por el talento, el ecodiseño, la innovación y la excelencia creativa, reafirmando su compromiso con el futuro de la moda baño en España