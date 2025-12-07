Este país europeo es uno de los mejores (y más sorprendentes) para un road trip inolvidable

En la mayoría de los viajes que emprendemos, la aventura da comienzo antes de llegar al destino. Si se trata de un road trip, toda la ruta será parte de “la aventura”.

La República Checa es uno de esos países donde conducir es un verdadero placer gracias a sus distancias manejables, buen estado de las carreteras y paisajes protagonizados por bosques, pueblos y castillos. Emprendemos un viaje en coche para descubrir todos sus encantos.

El road trip con el que descubrir la República Checa

La belleza inagotable de Praga / Unsplash / Rodrigo Ardilha

Praga, la ciudad dorada

Praga suele ser el punto de partida de cualquier viaje por la República Checa, pero no sin antes pasar, al menos dos o tres días recorriendo sus atractivos. Torres afiladas, arterias llenas de vida y un sinfín de encantos se pueden ver y sentir recorriendo sus puntos imprescindibles.

Desde las calles de Staré Město hasta las fachadas medievales de Malá Strana, pasando por el Puente de Carlos, el Barrio Judío de Josefov, el castillo de Praga o la plaza de la Ciudad, Praga invita a ser vivida sin prisa, ya sea a bordo de su viejo tranvía o sentado en una terraza con cerveza en mano.

El río Moldava divide la ciudad en dos, delineando horizontes donde la historia y el arte se mezclan con la naturaleza.

Karlovy Vary, un paisaje de ensueño en República Checa / Istock / ronstik

Los balnearios de Karlovy Vary

Tan solo dos horas separan Praga de esta localidad hecha para el relax. Para sumergirnos en ella tendremos que atravesar paisajes boscosos enmarcados por colinas.

Caminando junto al río Tepla podremos descubrir el esplendor de su pasado a través de palacetes, jardines geométricos y hoteles de época. Aquí no será difícil imaginar a personajes como Freud, Chopin o Casanova en busca de tranquilidad e inspiración. Y si aún no ha quedado claro por qué esta ciudad ha conquistado a generaciones, tan solo será necesario subir al mirador del Salto del Ciervo para constatarlo.

El recorrido se completa con una visita a la fábrica de cristal Moser antes de continuar hasta el encantador pueblo de Loket, coronado por un castillo y conocido por su cerveza artesana. También podremos incluir en el mapa Bečov nad Teplou, donde ver el valioso relicario de San Mauro, que guarda una historia curiosa de espías.

Por supuesto, en Karlovy Vary será fundamental disfrutar de sus aguas termales tras un día recorriendo la ciudad. Una experiencia que seguir en las ciudades Mariánské Lázně y Františkovy Lázně.

Las fachadas de Pilsen son solo uno de sus muchos atractivos / Istock / narvikk

De la cerveza a ciudades de cuento

En un road trip por Chequia una parada en Pilsen será fundamental para entender la cultura local a través de una de sus históricas fábricas de cerveza rubia, la tipo pilsner.

Combinar esta visita con el Museo de Marionetas o las casas funcionalistas diseñadas por Adolf Loos, nos hará comprender la sensibilidad del lugar.

Las panorámicas de Chequia mutan a cada curva de la carretera de camino a Bohemia del Sur, donde aguardan más sorpresas dispuestas a conquistarnos. Una de ellas es Hluboká nad Vltavou, uno de los castillos más bellos del país.

En České Budějovice exploraremos la capital de esta región, cuna de la célebre Budvar. Su inmensa plaza está flanqueada por edificios en tonos pastel y es el lugar idóneo para hacer un buen alto en el camino.

A continuación seguiremos hasta el que probablemente sea el pueblo más bonito, Český Krumlov. Coronado por un castillo, al que llegar siguiendo un laberinto de callejuelas medievales, está perfilado por el meandro de Moldava, el cual deja una estampa memorable. Este pueblo es el mejor acceso al Parque Nacional de Šumava, un paraíso natural de lagos y bosques.

Una plaza en Telč / Istock / iSweetRiver

El triángulo del arte, la arquitectura y el vino

Desde el sur, el itinerario avanza hacia lugares menos conocidos del país pero igual de asombrosos. Uno de ellos es Telč, que sobresale por poseer un casco antiguo que muestra el Renacimiento italiano. Por su parte, Třebíč sorprende con su valioso legado judío. En Mikulov, brindaremos con el vino producido en los viñedos que rodean al municipio.

En Valtice, capital del vino por excelencia, podremos seguir brindando antes de visitar su palacio barroco. Será la mejor puerta de entrada al conjunto paisajístico Lednice-Valtice, una maravilla hecha de palacios, lagos, pabellones y senderos, que es conocida como “El Jardín de Europa”.

Brno, la joya moderna del viaje / Istock / Andrey Danilovich

Las joyas de Moravia

Moderna y llena de vida es Brno, con cafés, museos, mercados y espacios culturales en los que descubrir su personalidad. La capital de Moravia, y segunda ciudad más grande del país, será una base perfecta para acercarse a los jardines y palacetes de Kroměříž o hasta la Columna de la Santísima Trinidad de Olomouc, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Naturaleza e historia se dan cita en Kutná Hora / Istock / Dreamer4787

El último trayecto checo

Antes de regresar a la capital no debemos perdernos la ciudad de Pardubice, levantada a orillas del Elba, a mediados del siglo XIV, y Litomyšl, la cuna del compositor Smetana.

Kutná Hora será otra parada imprescindible, con su iglesia gótica de Santa Bárbara, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción o el famoso osario de Sedlec, donde se han colocado de forma artística huesos de más de 40.000 personas que habían sido enterradas allí. A unos 70 kilómetros, una hora aproximadamente en coche, estaremos de nuevo en Praga para despedir este viaje inolvidable y pensar cuál será nuestro siguiente viaje por este país de historia, paisajes y cultura sin mesura.

Además de este itinerario, puedes descubrir otras rutas en coche por Chequia en la web oficial de Visit Czequia.