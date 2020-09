Perder parte del olfato es uno de los síntomas de coronaviruspara la población pero apenas ha sorprendido a los médicos ya que, aseguran, no es algo exclusivo del Covid-19. "Ocurre con otras infecciones víricas e incluso con otro tipo de coronavirus", indica el otorrino del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) Miguel Mallo, quien reconoce que al tratarse de una nueva patología se desconoce la duración exacta de esta sintomatología que en algunas infecciones se mantiene entre tres y seis meses y en otras para siempre. Desde el hospital coruñés realizan el seguimiento de aquellos pacientes que tras superar el Covid aún no pueden oler con normalidad y ya trabajan para aplicar terapias de rehabilitación si fuese necesario. El doctor Mallo da las claves sobre este síntoma, descubierto para muchos ciudadanos con esta pandemia.

- ¿La pérdida de olfato es algo frecuente en pacientes con coronavirus?

- Sí, algunos estudios apuntan que hasta un 70% de los afectados sufre pérdida de olfato en algún grado. "Lo que ocurre es que muchas veces pasa desapercibida porque la pérdida es leve y los pacientes no lo notan", indica Miguel Mallo, quien destaca que el olfato puede verse alterado de dos modos. "Está la anosmia, que es cuando se pierde el olfato por completo y la hiposmia, cuando es algo parcial, solo se pierde algún grado y es esta última la más habitual con el coronavirus", indica.

-¿Es algo característico del Covid?

- No, la pérdida parcial del olfato puede ocurrir debido a otras infecciones y virus. Eso sí, en pandemia ayuda al diagnóstico y a detectar casos. "Si ahora llega alguien a consulta con pérdida de olfato, lo primero es hacerle una prueba de Covid", explica Mallo, quien asegura que recurrir a test olfativos para ver si se ha perdido la capacidad de oler es muy útil "en zonas o países donde no haya capacidad para hacer test suficientes". "Hay estudios que demuestran que en una zona con mucha incidencia de Covid si se hace el test olfativo y hay pérdida, ese paciente tiene hasta seis veces más posibilidad de estar infectado. No tiene sentido en zonas sin mucha incidencia porque ahí puede deberse a otros virus, a un simple catarro", sostiene.

- ¿Por qué estos virus afectan al olfato?

- "El origen se está estudiando y hay varias teorías aunque una de las más plausibles es que estos virus afecten no a las células responsables del olfato sino a las llamadas células de sostén del olfato. El virus provoca una reacción del sistema inmunológico que causa una inflamación y hace que estas células se destruyan y se produce una pérdida de olfato hasta que vuelven a regenerarse", indica.

- ¿En qué momento de la enfermedad aparece este síntoma?

- Lo habitual es que aparezca junto al resto de sintomatología característica del coronavirus.

- ¿Cuándo desaparece?

- Al ser una enfermedad nueva esta es una de las incógnitas aunque los expertos aseguran que cuando hay una pérdida notoria -que el paciente sí aprecia-, recuperar el 100% del olfato suele llevar meses. "No es algo que ocurra de un día para otro. La regeneración de las células que el virus ha destruido suele llevar entre tres y seis meses", indica el doctor Mallo, quien reconoce que aunque en la mayoría de ocasiones "el paciente se recupera", hay ciertas infecciones "que provocan que el afectado nunca vuelva a recuperar totalmente" su capacidad olfativa. En el caso del Covid, "todavía no se ha cumplido el plazo de tiempo habitual para recuperarse", explica aunque reconoce que "la mayoría de afectados" de los que realizan seguimiento en el Chuac -no concretan la cifra, pero aseguran que son muy pocos ya que la incidencia en A Coruña no fue la misma que en otras zonas del país- "se están recuperando".

- ¿Qué tratamiento se sigue cuando aparece la hiposmia?

- "Cuando hay pérdida olfativa y el test da positivo en coronavirus lo que hay que hacer es esperar, dar tiempo a que se regeneren las células porque no hay ningún tratamiento eficaz para esto", sostiene el otorrino Miguel Mallo. Aquellos pacientes que tras recuperarse del coronavirus siguen con la alteración olfativa como secuela pasan periódicamente por la consulta del otorrino para ver si hay alguna mejora. Y si la pérdida se mantiene pasado medio año, desde el hospital cuentan con experiencia en terapias para reeducar y entrenar el olfato.