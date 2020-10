Los hospitales Quirónsalud Torrevieja, Alicante y Murcia incorporan a sus laboratorios tecnología de última generación para la realización de hasta 1.000 pruebas PCRs diarias y resultados en menos de 24 horas, convirtiéndose en uno de los centros mejor dotados para la realización de este tipo de test de la provincia de Alicante y Región de Murcia.

Así mismo, los centros han creado un circuito de atención independiente para la realización de estas pruebas con el objetivo de ofrecer un servicio rápido y seguro.

¿Qué significa PCR?

La PCR, siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa', es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno, a partir de muestras tomadas con un bastoncillo en garganta o fosas nasales.

En la pandemia de coronavirus, como en tantas otras crisis de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas, se está utilizando para determinar si una persona está infectada o no con coronavirus.

¿Para qué sirve la PCR?

Una prueba de diagnóstico mediante PCR permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo. La PCR, cuyo uso es común y rutinario en los laboratorios de Microbiología de hospitales, centros de investigación y universidades, se basa en la amplificación del material genético.

Diagnóstico del SARS-CoV-2 mediante PCR

Mediante la PCR se localiza y amplifica un fragmento de material genético que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN. Si, tras el análisis en un laboratorio de microbiología de una muestra respiratoria de una persona sospechosa de estar infectada, la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo y se confirma que esa persona está infectada por el SARS-CoV-2.

Si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada; cuando hay una sospecha clínica importante se debe realizar otra prueba para asegurar que el paciente no está infectado por el virus, según explica la investigadora del Área de Virología del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII Inmaculada Casas.

Diferencias entre test rápidos y PCR

El diagnóstico a través de PCR presenta cierto grado de complejidad. Requiere personal entrenado y preparado para su correcta realización. Las PCR tienen tres características básicas:

·Alta especificidad: puede diferenciar entre dos microorganismos muy cercanos evolutivamente.

·Alta sensibilidad: puede detectar cantidades de 20 copias/ml de material genético viral.

·Precoz: se detecta el virus en las primeras fases respiratorias.

A diferencia de la PCR, los test rápidos no identifican el ARN del virus, sino que detectan, o bien anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre, o bien proteínas del virus presentes en las muestras respiratorias de exudado nasofaríngeo. que es otra manera de conocer si el paciente está o ha estado infectado.

Además de la rapidez, presentan otra ventaja muy importante en el momento actual ya que pueden realizarse en el domicilio de un caso sospechoso, siempre supervisado por un profesional sanitario.

Estos tests de diagnóstico rápido se basan en una inmunocromatografía en papel, es decir, una plataforma que tiene 'pegados' las proteínas del virus para detectar anticuerpos proteínas específicos para detectar las proteínas del virus. Su funcionamiento es similar al de los test de embarazo.

Última tecnología en las pruebas PCR

La novedosa tecnología que han incorporado los hospitales Quirónsalud Torrevieja, Alicante y Murcia para la realización de PCR está compuesta por un equipo de laboratorio automatizado que emplea un sistema magnético de extracción y purificación de ácidos nucleicos (DNA y RNA).

Para ello, las muestras de exudado nasofaríngeo obtenidas de los pacientes son incubadas con esferas magnéticas que tienen la capacidad de capturar el DNA o RNA liberado por las bacterias, virus o células.

Posteriormente, las esferas que contienen los ácidos nucleicos se unen a unas varillas magnéticas del equipo, capturando de este modo el DNA o RNA liberado. Finalmente, los ácidos nucleicos se separan de las esferas magnéticas mediante un proceso de elución con agua, obteniéndose el producto de DNA o RNA totalmente purificado.

Opinión de las pruebas PCR de los especialistas

Como explica el doctor Juan José Mata, especialista del laboratorio de inmunología del hospital Quirónsalud Torrevieja y Alicante, “este nuevo equipo nos permite una mayor rapidez y eficacia durante el procedimiento de extracción y purificación de RNA en muestras de pacientes con posible infección por Covid-19.

Por tanto, estas ventajas se traducen en un menor tiempo de respuesta en la obtención de los resultados de la PCR. Además, al ser un proceso automatizado, se minimizan los errores manuales de la técnica y las posibles contaminaciones cruzadas entre muestras”.

Todo este procedimiento se realiza en una Sala Blanca diseñada bajo los criterios internacionales de calidad GMP (Good Manufacturing Practices) donde se analizan las muestras para la realización de las pruebas PCR y destinada a la elaboración de medicamentos de terapia avanzada, como son las vacunas con células dendríticas.

Este laboratorio realiza este tipo de pruebas desde hace más de 10 años con inmunólogos y especialistas en genética propios, siendo uno de los laboratorios de más prestigio de la Comunidad Valenciana.

Quirónsalud Torrevieja y Alicante

- Torrevieja

Partida de la Loma, s/n, 03184 Torrevieja

- Alicante

Calle Cruz de Piedra, 4, 03015 Alicante