La próstata es el órgano que más problemas va a dar al hombre a lo largo de su vida, tanto en su forma benigna, intermedia (hiperplasia benigna) o en su forma más agresiva (el cáncer de próstata).

El pasado martes, 20 de octubre, INFORMACIÓN organizó junto al Hospital Vithas Medimar de Alicante un webinar (encuentro digital) con el doctor Bartolomé Lloret, urólogo y director de la Unidad de Urología y Andrología del centro hospitalario.

El encuentro, moderado por Toni Cabot, director del Club Información, sirvió para charlar sobre los últimos avances en el tratamiento de la próstata, desmitificar y eliminar los posibles miedos de los varones ante el diagnóstico y resolver las dudas de los asistentes a través del chat en directo.

Entre los temas que se abordaron destacaron el chequeo prostático (cuándo realizarlo, en qué consiste…), las principales patologías (prostatitis, hiperplasia benigna y cáncer de próstata) y las nuevas tecnologías en el tratamiento.

Principales mitos y miedos en torno a la próstata

El objetivo del Dr. Lloret era claro: desmitificar todos los argumentos que nos presentan a la próstata como ‘el niño malo de la medicina’, algo que tiene difícil solución o que no se va a resolver. “Tenemos que quitarnos ya esta idea de la cabeza. -afirmaba el doctor - la medicina hoy en día tiene nuevos instrumentos para el diagnóstico y su tratamiento que permiten que la próstata haya pasado de de haber sido una enfermedad que conlleva muchos problemas a ser algo muy manejable, muy tratable y que solo requiere ‘cogerlo’ a tiempo”.

De hecho, para el Dr. Lloret hay dos grandes miedos que impiden a muchos varones tratar su próstata: la disfunción eréctil y la incontinencia. “Aclaro que no son más que mitos. Hoy en día, con los métodos con los que contamos, no tiene por qué ocurrir nada de eso. En la mayoría de casos, ni siquiera hay cirugía, no hay lesión, no hay posibilidad de nada de esto”.

Otro de los miedos más frecuentes es el tacto rectal, algo que al varón le causa mucho rechazo de primeras. No obstante, el experto asegura que esta opción es “solo para pacientes concretos, y solo para aquellos que no obtengan un diagnóstico preciso mediante la ecografía y una valoración analítica previa o para aclarar algo más”. De esta manera, el doctor Lloret recalca: “Tacto rectal por sistema, NO. Tacto rectal cuando es necesario, SÍ”.

¿Cuáles son las principales patologías de la próstata?

Como destacaba el Dr. Bartolomé Lloret, en los varones jóvenes lo más frecuente es la inflamación, la prostatitis . Esta suele manifestarse en forma de dolor en el vientre, necesidad de orinar más frecuentemente, también puede presentarse dolor o escozor al miccionar o eyacular… Es el problema más leve y su control pasa por el tratamiento médico con antibióticos, antiinflamatorios, etc.

. Esta suele manifestarse en forma de dolor en el vientre, necesidad de orinar más frecuentemente, también puede presentarse dolor o escozor al miccionar o eyacular… Es el problema más leve y su control pasa por el tratamiento médico con antibióticos, antiinflamatorios, etc. A partir de los 45 años se empieza a desarrollar el adenoma de próstata, que suele ser la patología más frecuente. Se trata de un estadio intermedio, es benigno pero ocasiona muchas más molestias que el cáncer de próstata.

que suele ser la patología más frecuente. Se trata de un estadio intermedio, es benigno pero ocasiona muchas más molestias que el cáncer de próstata. A partir de los 60 años el cáncer de próstata empieza a tener mayor relevancia. De hecho es el segundo cáncer más frecuente en el varón. No obstante, afirmaba Lloret que “el concepto y la evolución de esta patología ha cambiado enormemente, ya que hoy en día un hombre puede vivir 10, 15 y hasta 20 años sin sintomatología, y por eso es tan necesario detectarlo precozmente”.

¿Cómo se diagnostican los problemas de la próstata?

En primer lugar, como acabamos de mencionar, el diagnóstico comienza con una charla con el paciente y una ecografía. A continuación se pedirá una valoración analítica. El tacto rectal no será necesario en muchos casos. Para completar el diagnóstico se utilizan marcadores moleculares como PSA, que mide la probabilidad de tener cáncer o un tumor prostático. Esto se realiza a través de un análisis de sangre u orina. Por último, será necesaria una resonancia magnética para aquellas personas en las que hay sospecha de cáncer. Se trata de una prueba muy superior a la ecografía que permite detectar con mayor precisión posibles tumores.

“Todo esto nos lleva a un tratamiento mucho más selectivo”, afirmaba el Dr. Lloret.

Biopsia fusión: un gran avance

El siguiente paso, en el caso de encontrar complicaciones tras el diagnóstico, sería la realización de una biopsia para la confirmación definitiva. “Hoy en día utilizamos la biopsia fusión, una técnica que muy pocos centros tienen en España y que consiste en fusionar las imágenes de la resonancia y la ecografía, yendo directamente a la zona que pudiera estar afectada. Un diagnóstico que supera en un 30-40% la eficacia de la biopsia tradicional”.

Mejores tratamientos para la próstata

El urólogo afirmaba que no existe ningún tratamiento farmacológico capaz de detener o reducir el tamaño de la próstata. “En un primer momento damos fármacos que la relajan y controlan las molestias, pero ésta seguirá creciendo”.

“Cuando ya hay demasiados síntomas, hay que resolver el problema y eliminar la obstrucción. Ahí es donde entran múltiples tratamientos en función del tamaño de la próstata, sus características anatómicas, si es benigna o no... Pero la cirugía solo sería apropiada ante casos de cáncer de próstata precisos, determinados, y muy bien localizados”.

En este sentido, el Dr. Lloret fue contundente: “hace años que la intervención quirúrgica para la próstata está relegada. Empezamos con los láseres y actualmente hay una nueva posibilidad, el método Rezum, que simplemente es vapor de agua, y que en pacientes seleccionados disminuye, sin ningún tipo de cirugía, el tamaño de la próstata”.

“Esto está abriendo nuevos campos en el tratamiento quirúrgico. Tratamos la próstata para que no se desarrolle y mejoramos la calidad de vida del paciente, aumentando la eficacia y reduciendo las complicaciones”.

De hecho, el encuentro digital comenzó con un vídeo sobre el método Rezum, la última innovación en el tratamiento de problemas prostáticos. Se trata de una inyección de vapor de agua que hace disminuir el volumen de la próstata. No es un tratamiento quirúrgico, sino una intervención rápida, eficaz, sencilla y sin efectos secundarios. “En tan solo 15 minutos la mejora es inmensa”, concluía Lloret.

¿Cuándo hacerse un chequeo de próstata?

Para el especialista, lo ideal sería realizarse el primer control o chequeo prostático sobre los 40 años de edad, para tener una evaluación inicial. “La gente se escandaliza, pero lo más conveniente sería hacer una primera valoración para saber el tamaño de la próstata, el PSA e ir midiendo la progresión para actuar con tiempo, si fuera necesario. ¿No vamos al dentista solo cuando tenemos caries, verdad? Lo más lógico es ir haciendo un control y un seguimiento sencillo de nuestra boca. Pues en este caso es lo mismo”.

A partir de los 50 años una valoración anual sería necesaria para evitar y prevenir problemas.

¿Ante qué síntomas tenemos que acudir sin falta al urólogo?

“La próstata va produciendo una obstrucción progresiva, un taponamiento de la uretra, y el paciente se va acostumbrando, pero no debe hacerlo”. Básicamente, cuando el varón micciona y “corta”, cuando tiene que levantarse varias veces durante la noche, cuando es una micción fina, y por supuesto, cuando nota molestias... Es cuando debe acudir inmediatamente al urólogo.

Al final de su intervención, el doctor Bartolomé Lloret dedicó unos minutos a contestar a las preguntas de los lectores sobre dudas en tratamientos, medicamentos, efectos secundarios... y varios casos particulares que preocupaban a algunos pacientes de próstata.

Puedes visualizar el encuentro digital sobra próstata con el urólogo del Hospital Vithas Medimar Alicante en este enlace.

Sobre el Hospital Vithas Medimar Alicante

Web del Hospital Vithas Medimar Alicante

Teléfono: 965 16 22 00

Unidad de Urología del Dr. Lloret