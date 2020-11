Casi el 11% de todos los cánceres diagnosticados en España en 2020 pertenecen al cáncer de pulmón, lo que significa que durante todo este año, en nuestro país se diagnosticarán cerca de 30.000 nuevos casos, unas cifras muy elevadas de una enfermedad con elevada morbi-mortalidad.

La gran mayoría de los cánceres de pulmón en España todavía se dan en hombres, de manera que de cada 4 cánceres de pulmón diagnosticados en nuestro país 3 se dan en hombres y 1 en mujeres, pero es importante señalar que, en los últimos años se aprecia una clara tendencia a la disminución del cáncer de pulmón en hombres y por el contrario un claro aumento de la incidencia de este mismo tumor entre las mujeres, todo ello debido al mayor abandono del hábito de fumar entre los hombres y a la incorporación al tabaquismo de las mujeres, sobre todo desde la década de 1970.

Causas de la aparición del cáncer de pulmón

El tabaco es el principal causante del cáncer de pulmón, sin ninguna duda. El 90% de los nuevos diagnósticos de cáncer de pulmón se dan en fumadores. Al margen del tabaco, la contaminación ambiental es otro factor que, aunque con mucha menor incidencia, también debe ser tenido en cuenta. Las alteraciones moleculares y factores de origen genético también pueden ser factores de riesgo, con mucho menor peso, de padecer cáncer de pulmón

Síntomas del cáncer de pulmón

En las etapas iniciales la enfermedad es silente. No produce ningún síntoma. No es extraño diagnosticar un tumor pulmonar en una persona que se hace una radiografía por cualquier otra causa. Cuando la enfermedad está más avanzada puede producir síntomas pero, en general, no existen síntomas específicos del cáncer de pulmón, son síntomas respiratorios (tos, sensación de falta de aire, esputos manchados de sangre, molestias por el pecho, etc) que pueden confundirse con cualquier otra enfermedad respiratoria.

Pruebas para detectar el tumor

La prueba más sencilla, más accesible y la primera que se debe realizar ante cualquier persona con síntomas respiratorios es la anamnesis y exploración clínica. Insustituibles. Una vez el médico ha valorado al enfermo decidirá el siguiente paso que será el estudio radiológico. Una radiografia de tórax puede proporcionar información muy valiosa.

La utilización de la tomografía computerizada (TC) está muy extendida pero, en general no debe realizarse sin una radiografia previa. Una vez comprobada que existe una lesión pulmonar sospechosa es obligatoria la biopsia y si el resultado de la biopsia nos informa de la existencia de un tumor deberá completarse el estudio de extensión, habitualmente con PET/TC, para conocer exactamente la extensión de la enfermedad y en base a ello planificar el tratamiento más adecuado.

¿Cuáles son los tratamientos más efectivos para su curación?

En la planificación del tratamiento del cáncer de pulmón interviene un equipo multidisciplinar porque se basa en 3 pilares fundamentales: la cirugía torácica, encargada de la extirpación del tumor; la radioterapia que se ocupa de la irradiación y la oncología médica, responsable de los tratamientos sistémicos. Utilizar una, otra o una combinación de ellas depende de la decisión que se consensua en el comité de tumores formado por los responsables del diagnóstico y del tratamiento (cirujanos, radioterapeutas, oncólogos, radiólogos, patólogos, médicos nucleares y biólogos moleculares).

Estudiar el tumor para ofrecer un tratamiento personalizado

En la Plataforma de Oncología de Quirónsalud Torrevieja además del genoma, se estudia desde hace más de 10 años el transcriptoma de los tumores de forma habitual, diseñándose estrategias terapéuticas específicas con diferentes grados de beneficio clínico para el paciente en hasta en el 70% de los casos estudiados.

Los tumores cambian frecuentemente de características para sobrevivir en el ambiente hostil que les suponen las defensas del organismo y los tratamientos administrados. Por ello repetir el transcriptoma tras la progresión a un tratamiento anterior se ha revelado como una herramienta de primer orden para poder ofrecer una terapia personalizada con mayores probabilidades de eficacia.

Esta técnica permite estudiar en tiempo real las características moleculares de mayor relevancia para el tumor en cada momento de su evolución, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y administrar así al paciente un tratamiento personalizado, adecuado a las características de su propio tumor. Complementa los datos que sobre el tumor hayan podido aportar otras disciplinas como la Anatomía Patológica u otros estudios de Biología Molecular y aporta información muy completa sobre las características del tumor y, en Oncología, la información sobre el tumor es poder antitumoral.

¿Qué papel juega la medicina de precisión en el tratamiento de este tipo de cáncer?

La medicina de precisión es una realidad hoy en día, que tiene como objetivo caracterizar el tumor de cada paciente, individualmente, en función de sus condicionantes génicos, mediante el estudio del genoma, el trasncriptoma y la inmunohistoquímica, para diseñar la mejor estrategia en el tratamiento quimio e inmunoterápico.

Índice de supervivencia en la actualidad del cáncer de pulmón

La supervivencia del cáncer, en general, y del cáncer de pulmón, en particular, está íntimamente relacionada con lo avanzada que está la enfermedad en el momento del diagnóstico, de manera que los localizados son en buena medida curables, mientras que los avanzados con metástasis tienen menos probabilidad de curación.

Gracias a los avances en el conocimiento del cáncer de pulmón y en los tratamientos para combatirlo la esperanza de vida, para muchos de los enfermos con este tumor, ha cambiado considerablemente en la última década. La mejoría de la cirugía torácica, formas más modernas y más eficaces de irradiación, incorporación de nuevas técnicas de diagnóstico molecular, estudio de mutaciones y el gran avance de la oncología médica en los últimos años con incorporación de dianas terapéuticas y la llegada de la inmunoterapia es lo que han posibilitado este cambio sustancial. Pese a todos los avances no podemos olvidar que el cáncer de pulmón sigue siendo el cáncer más mortal entre los hombres y el 2º en mortalidad entre las mujeres.

Consejos saludables para evitar la aparición de esta enfermedad

La principal arma para la prevención del cáncer de pulmón es dejar de fumar. Solamente con esto se podrían evitar un número muy importante de cánceres de pulmón. Si deja de fumar antes de que surja el cáncer, el tejido dañado de sus pulmones gradualmente comenzará a repararse por sí solo. Sin importar la edad o el tiempo que haya fumado, el dejar de fumar puede reducir su riesgo de cáncer de pulmón y ayudarle a vivir más tiempo. Así mismo, se debe evitar la exposición a factores de riesgo en lugares de trabajo o de reuniones.

Otros factores que podrían ayudar a su prevención sería mantener hábitos de vida saludable (dieta sana, evitar la obesidad, el sedentarismo, etc) y disminuir la contaminación ambiental. Por ejemplo, los estudios revelan que concentraciones altas de gas radón, un gas radiactivo que se forma por la descomposición del uranio y que se filtra de los suelos y se mezcla con el aire o contamina las reservas de agua dentro de las casas pueden favorecer la aparición de tumores pulmonares.

