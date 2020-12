Si el número de adeptos al running ha crecido exponencialmente en los últimos años, todavía se ha incrementado más a raíz de la pandemia. En este sentido, desde el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) se han detectado dolencias y patologías en los pies por la práctica no adecuada de este deporte, muchas veces por hacer caso a falsos mitos relacionados con la salud y cuidado de los miembros inferiores.

Zapatilla correcta

En este sentido, desde el ICOPCV se ha puesto la atención principalmente en cinco prácticas erróneas. La primera es que hay que ser conscientes de que no se puede correr con cualquier deportiva. Sobre todo esta práctica es muy común en las personas que se inician en esta disciplina deportiva y solamente observan al comprarla que es una zapatilla cómoda, por ejemplo.

«Para escoger una zapatilla adecuadamente hay que tener en cuenta el peso de la persona, el tipo de pisada que tiene y los kilómetros aproximados que vaya a realizar. En esto, es de gran ayuda contar con el asesoramiento de un podólogo ya que, si no, las afecciones más comunes derivadas del uso de un calzado deportivo inadecuado son las tendinitis, sobrecargas o fascitis, entre otras», aseguran desde el ICOPCV.

Buen estudio de la pisada

En segundo lugar, desde el Colegio se ha advertido de que un estudio de la pisada que no sea realizado por un podólogo o un médico no sirven para nada y no es fiable. De hecho, puede llevar a conclusiones erróneas sobre la supuesta zapatilla más adecuada, que perjudique a los miembros inferiores.

«El 80% de las lesiones de los corredores vienen derivadas por problemas de apoyo plantar. Este tema es clave y por eso debemos ponernos únicamente en manos de profesionales para realizar un estudio biomecánico», destacan.

Tiempo de la carrera

El tercer punto que debe tenerse en cuenta es que toda carrera de más de 40 o 50 minutos necesita un periodo de adaptación. Esto quiere decir que si alguien se inicia al running, debe hacerlo progresivamente, utilizar unos calcetines técnicos e hidratar bien los pies para que éstos se vayan habituando a la práctica e ir atendiendo a las pequeñas lesiones que puedan surgir como ampollas o laceraciones.

No siempre es bueno el «barefoot runing»

En cuarto lugar, hay que ser conscientes de que no todo el mundo puede utilizar la técnica del «barefoot running», calzado minimalista, ya que éste requiere unas condiciones físicas determinadas (éste sólo está indicado en corredores que no presenten defectos importantes en su pisada y cuya elasticidad ligamentosa y muscular tolere el estiramiento progresivo, que es imprescindible, para adaptarse a la nueva situación) y, además, si se tienen estas condiciones hay que dar un plazo de un año para la adaptación y así evitar lesiones derivadas por problemas en los pies.

Buenas curas de las heridas

«Por último, y aunque parezca evidente, es recordar que el agua con sal no cura las heridas. Éstas deben ser desinfectadas y tratadas adecuadamente. Nos encontramos en consulta infecciones y otros problemas como consecuencias de no haberlas curado correctamente. Lo que sí que es cierto que hacer contrastes con baños de agua caliente y fría son estupendos para mejorar la circulación y aliviar los procesos inflamatorios derivados de los excesos en la práctica deportiva», ha afirmado Maite García.