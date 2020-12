La plantilla del Elche C.F. ha acudido esta semana a AN Dental, su clínica dental oficial ubicada en la ciudad ilicitana, para hacerse su revisión bucodental anual. Porque en el club deportivo saben que cuidar de la boca de su plantilla es garantizar la salud de sus jugadores, no dudan en acudir a AN Dental para realizarse sus tratamientos dentales.

«En AN Dental, clínica oficial del Elche C. F., nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de saber que contamos con la confianza de la plantilla y del doctor Quesada, médico del equipo, para cuidar de la boca de los jugadores. Cuidar de los futbolistas también implica cuidar de la salud de su boca y eso en el club ilicitano, lo saben», afirman desde el centro.

Desde AN Dental quieren recordar a la población lo importante que es mantener nuestra boca sana y sobre todo en estas fechas, en las que nos disponemos a disfrutar, más que en otras épocas del año, de reuniones, comidas y cenas junto a nuestros seres queridos. «Si tu boca está bien, podrás disfrutar mucho más de esos momentos felices que tanto necesitamos». Y es que en la clínica desean que termines este año y comiences el siguiente con la mejor salud bucodental. «Porque cuidar de tu boca es fundamental para garantizar tu bienestar». Así que no lo dudes, y como los jugadores del Elche C.F., empieza ya a invertir en la salud de tu boca.

Clínicas AN Dental

AN Dental Elche Centro

Carrer Jorge Juan, 14, 03201 Elx, Alicante

Tlf: +34965363570

AN Dental Elche Carrús

Avinguda de Novelda, 58, 03206 Elx, Alicante

Tlf: +34965410776