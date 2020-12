Una de las fechas más importantes del año, las navidades, están a la vuelta de la esquina y la actual pandemia nos obligará a afrontarlas de una manera muy diferente a como lo veníamos haciendo hasta este momento.

Uno de los puntos que está cada día en el candelero es el referente a las restricciones de aforo y movilidad impuestas por las autoridades para las fechas más señaladas, medidas que se están tomando a cabo para que los esfuerzos actuales por evitar la propagación del virus no caigan en saco roto y, a principio de 2021 padezcamos una nueva ola de contagios.

Para hacer algo más llevadera esta situación tan inusual, expertos y psicólogos ofrecen sencillos consejos con los que afrontar estas celebraciones de una manera diferente, y también nos ayudarán a gestionar mejor las emociones. Porque no debemos olvidar que estar solo y sentirse solo son cosas muy diferentes.

Aunque cuesta creerlo, y más en estos momentos, varios estudios han demostrado que la soledad puede ser buena ya que, en ese estado, el cerebro recupera capacidad de atención, motivación, creatividad y productividad. Sin embargo, sentirse solo es otra historia. A largo plazo afecta tu salud mental, provoca depresión y supone mayor riesgo de mortalidad que la obesidad.

¿Cuál es la diferencia entre estar solo y sentirte solo y deprimido?

La primera respuesta está en las expectativas que uno tiene. En la distancia entre las relaciones sociales reales y las que a uno le gustaría tener. Si te gustaría poder compartir tus pensamientos con alguien pero no tienes nadie con quien hacerlo, te sentirás solo.

La segunda respuesta es cómo te sientes respecto a lo que sientes. Dicho de otra forma: lo verdaderamente importante no es sentirte solo, sino cómo te sientes respecto a sentirte solo.

«En días como estos puede ser complicado de entender, pero si cuando te sientes solo lo interpretas como algo terrible, probablemente te deprimas. Si por el contrario lo interpretas como una oportunidad para reflexionar y conocerte mejor, probablemente no te afecte tanto. Por fortuna, todas estas emociones negativas están provocadas por pensamientos. Y esto es una gran noticia, porque significa que tienes poder para cambiarlas» recuerdan los expertos.

6 consejos para afrontar la Navidad en soledad

1. Aceptar tus emociones o sentimientos tal y como vienen

Te sientes solo y deprimido cuando te repites una vez pensamientos como «tendría que estar en mi casa», «esto no es justo» o «echo de menos a mi familia» como algo horrible. La solución es no juzgarlos ni luchar contra ellos cuando te vuelvan a invadir. «El motivo es que cuanto más te resistes a un pensamiento, más fuerte se hace. Es como intentar no pensar en un oso polar blanco: «irremediablemente terminas pensando en ese maldito oso polar blanco» comentan los expertos.

2. Cuéntale a alguien cómo te sientes

Otra buena alternativa para aliviar la soledad es contarle a alguien cómo te sientes. No en foros de Internet, sino cara a cara. Piensa en algún amigo o compañero que resida cerca de ti, que haya dado apoyo en el pasado o que, simplemente, estés a gusto con él. Aunque pueda parecer difícil, llámale. Seguro que te reconforta. Lo más probable es que empatice contigo, porque todo el mundo se ha sentido solo y perdido alguna vez. Sincerarte con alguien y mostrarle tus verdaderos sentimientos os unirá más. Lo único que levanta sospechas y genera distanciamiento es intentar ocultar lo que sientes.

3. No dejes de lado el ejercicio

Recuerda: mente y cuerpo van unidos. Lo que le pasa a uno tiene consecuencias sobre el otro… y al revés. La soledad también tiene efectos negativos sobre la salud física. Hacer 30 minutos de ejercicio durante tres días a la semana son suficientes para cambiar ese estado y empezar a recuperarte.

4. Recurre a la tecnología para reunirte con los tuyos

Si algo nos ha enseñado el confinamiento ha sido descubrir el mundo de las videoconferencias y sus múltiples ventajas para seguir cerca de nuestros seres queridos. Aunque se sabe que no hay nada como un beso o un abrazo en persona, este tipo de aplicaciones te permitirán estar un poco más cerca de los tuyos, sobre todo los días más señalados como Nochebuena, Navidad o Nochevieja, y hasta dan pie a juegos y diversiones.

5. Descubre los beneficios de la meditación

Un estudio de 2012 descubrió que la meditación puede reducir los efectos perjudiciales de la soledad. En concreto, meditar 15 minutos al día durante 8 semanas redujo los pensamientos negativos asociados a la soledad en un 18% comparado con el grupo control del estudio.

Aprender a meditar no es difícil. No es necesario que leas ningún libro ni te apuntes a cursos. Solo tienes que entrenar tu mente para centrarse en el presente sin vagar entre el pasado y el futuro. Ponte cómodo, cierra los ojos, y céntrate en tu respiración. Si empiezas a pensar en otra cosa, devuelve tu atención a la respiración, sin juzgar si lo has hecho bien o mal.

6. Date ese capricho que llevas tiempo esperando

Aunque todos sabemos que los objetos y el shopping no sustituyen a nuestros seres queridos, puede que esta navidad sea el mejor momento de darte ese capricho con el que llevas tanto tiempo soñando. Un ordenador nuevo, ese móvil de última generación, una consola o un simple libro… seguro que tienes tu preferido.

Y por último, esperar que el año que entra sea mucho mejor y que este se quede en el olvido.