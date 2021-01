El mundo deberá enfrentarse con toda seguridad a nuevas pandemias y probablemente las mismas serán causadas por virus de la gripe o de la familia de los coronavirus, que se adaptan muy bien al ser humano.

"Puede ser el año que viene, dentro de dos o dentro de tres, pero va a haber nuevas pandemias seguro", ha afirmado José Luis del Pozo, director del Servicio de Microbiología Clínica y del Área de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) y responsable principal en este centro sanitario de la fase III del ensayo clínico de la vacuna de Janssen frente a la Covid-19.

El pasado 21 de diciembre, un pamplonés de 49 años fue la primera persona en recibir en la CUN la vacuna de la farmacéutica Janssen Vaccines & Prevention B.V., filial de Johnson & Johnson. La clínica pamplonesa tiene previsto administrar la vacuna en estudio a más de 400 voluntarios adultos y su sede de Madrid iniciará el reclutamiento a lo largo de este mes de enero.

Janssen ha seleccionado nueve hospitales españoles para esta etapa de la investigación, en la que se probará la seguridad y eficacia de esta vacuna en un total de 30.000 pacientes de nueve países (Bélgica, Colombia, Francia, Alemania, Filipinas, Sudáfrica, España, Reino Unido y Estados Unidos), aproximadamente 2.000 de ellos en España.

Además de la CUN, en España participan en el estudio el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Quirónsalud de Barcelona, el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, el Hospital Universitari Vall d' Hebron, el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, el Hospital Universitario La Paz de Madrid y el Hospital Quironsalud de Madrid.

¿Qué tipo de vacuna está desarrollando esta farmacéutica?

Es una vacuna con un mecanismo de acción o una tipología más clásica, diferente a la de las vacunas basadas en ARN mensajero. Esta vacuna es un adenovirus recombinante, es decir, es la envuelta de un virus sin capacidad infectiva, que está cubierto por las proteínas del virus SARS-CoV-2, de manera que cuando son inyectadas en el paciente se genera una respuesta de anticuerpos frente a ese virus 'de mentira' muy similar al Covid-19.

¿Es bueno que haya vacunas de diferentes tipos?

Más que vacunas de diferentes tipos, lo que es bueno es que haya vacunas suficientes para que se pueda vacunar al 70-80 % de la población. Desafortunadamente, no todo el mundo se va a poder vacunar con la misma vacuna porque no va a haber suficiente cantidad para todos, pero afortunadamente hay varias industrias farmacéuticas que están en fases muy avanzadas de investigación con diversas vacunas. Finalmente, lo que importa es que se produzca una inmunidad de rebaño y no hay otra forma de conseguirla que con la vacunación de la población.

¿Con qué porcentaje de vacunados se conseguirá inmunidad de rebaño?

El porcentaje depende un poco del tipo de enfermedad infecciosa, pero en general podemos decir que si conseguimos una inmunización de un 70-80 % de la población será suficiente para evitar la transmisión comunitaria del virus.

¿Cuánto dudará la inmunidad proporcionada por las vacunas?

Hay que tener en cuenta que no sabemos cuánto dura la inmunidad ni después de la infección natural ni después de la vacunación porque obviamente no hemos tenido tiempo material para comprobar cuánto dura la inmunidad.

El primer objetivo es conseguir la vacunación cuasiuniversal. Esto nos va a dar inmunidad porque los ensayos clínicos que hay publicados nos dicen que las vacunas consiguen una inmunidad en torno a un 90-95 %, es decir, que son vacunas muy reactivas, muy eficaces. Lo segundo es ver cuánto dura esa inmunidad y si hace falta revacunarse, que es un escenario posible o probable.

¿Hay motivo de alarma por la nueva cepa del Reino Unido?

Aunque haya salido en todos los medios de comunicación, era algo previsible (...) En el caso de la nueva variante que se ha detectado en el Reino Unido y en otros países del mundo, sabemos que se transmite más fácilmente pero de momento no nos consta que tenga una mayor agresividad o virulencia.

¿Son esperables nuevas pandemias en el futuro?

Más que esperables es seguro que habrá nuevas pandemias. ¿Dentro de cuánto? No lo sabemos. Puede ser el año que viene, dentro de dos o dentro de tres, pero va a haber nuevas pandemias seguro. Y si hay nuevas pandemias, probablemente sean causadas por virus y, dentro de los virus, los que más probablemente sean capaces de causar una pandemia son virus de la gripe, de la gripe aviar o de otros animales, y los coronavirus, porque son patógenos que se adaptan muy bien al ser humano, que se transmiten muy fácilmente por vía aérea y que son capaces de generar infecciones masivas.

¿Se va a poner la vacuna?

Me voy a poner la vacuna por varios motivos. Uno, porque creo que los profesionales sanitarios debemos dar ejemplo; dos, porque quiero tener protección porque he visto fallecer a pacientes por Covid-19, y no solo fallecer, sino que muchos pacientes han quedado con secuelas después de tener la infección, secuelas invalidantes o incapacitantes; tres, porque quiero proteger a mi entorno, que son mi familia, mis amigos y mis compañeros; y cuatro, porque creo que es un compromiso que tenemos con la sociedad, porque si queremos salir de esta situación de agujero económico, social, etcétera o nos vacunamos casi todos o no vamos a salir de esta situación.