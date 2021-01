Conciliar el sueño se convierte en una auténtica pesadilla para muchas personas. Si es tu caso, existen una serie de consejos para que te sea más fácil dormir toda la noche sin despertarte.

Según los expertos, hay una serie de rutinas y hábitos que ayudan a evitar los problemas a la hora de dormirse. Una vida saludable es siempre recomendable pero si tienes problemas de sueño puede ser uno de tus mejores aliados. Realizar ejercicio y comer bien son dos de los principales hábitos para asegurar un buen descanso durante la etapa del sueño.

Los problemas de sueño afectan a millones de personas, que luchan todas las noches por conseguir dormir unas horas y estar descansados para el día siguiente. Con los consejos que vamos a enumerar a continuación conseguirás una serie de pautas para mejorar el propósito de dormir toda la noche sin despertarse.

1. Consigue una zona de descanso adecuada

Para garantizar un buen descanso durante el sueño es fundamental contar con un buen colchón. Además, la habitación tiene que estar estrictamente destinada al descanso. Consigue un ambiente propicio para conciliar el sueño con un dormitorio ordenado, luces tenues, almohada adecuada y el citado colchón que mejor se ajuste a tu fisonomía.

2. Evita distracciones

No es recomendable quedarse dormido con la televisión o con el ordenador encendidos. Los expertos recomiendan que se apaguen estos dispositivos media hora antes de irse a dormir. De lo contrario, nuestro cerebro sigue activado por todos los estímulos que generan estos aparatos. Lo mismo ocurre si eres de los que se mete a la cama con el teléfono móvil para consultar las últimas notificaciones antes de irse a dormir.

3. Evita comidas copiosas antes de irte a dormir

Si te vas a la cama con el estómago lleno te va a costar conciliar el sueño y, probablemente, pases la noche dando vueltas en la cama. Para garantizar un buen descanso debes irte a dormir habiendo hecho la digestión y con el cuerpo ligero para garantizar un buen descanso y evitar tener que levantarse por la noche.

4. Practica deporte

Realizar ejercicio físico con asiduidad te ayudará a dormir mejor. Las personas activas físicamente duermen mejor ya que su cuerpo está cansado cuando se mete en la cama y, por otro lado, todo su sistema circulatorio funciona mejor por lo que ayuda a un buen descanso por las noches.

5. Dieta saludable

Comer bien nos ayuda en todas las facetas de nuestra vida y con el sueño no iba a ser menos. Llevar una dieta saludable te ayudará a conciliar mejor el sueño y a descansar mejor por las noches.

7. Evita la cafeína por las noches

Es recomendable reducir el consumo de bebidas con cafeínas a medida que se acerca la hora de meterse a la cama. De esta manera, estarás reduciendo los efectos de la cafeína y conseguirás dormir mejor.

8. Rutina y horarios

Si todos los días te vas a dormir, más o menos, a la misma hora tu cuerpo asumirá una rutina del sueño. Las costumbres repetidas enseñan a tu cuerpo y con el sueño pasa lo mismo. Intenta irte todos los días a la cama a la misma hora y así verás como poco a poco te va costando menos quedarte dormido y descansas mejor toda la noche.

9. Siestas cortas

Si no puedes prescindir de la siesta después de comer debes intentar que este descanso sea corto. Ten en cuenta que si haces dos horas de siesta después de comer, no puedes pretender meterte a la cama a las 11 de la noche y caer rendido como un niño. La siesta es recomendable siempre que no sea superior a 20 minutos. De esta manera, conseguirás descansar a mediodía y cuando llegue la noche ya volverás a estar lo suficiente cansado como para conciliar el sueño con facilidad.

10. Ejercicios de relajación

La relajación te ayudará a meterte a la cama mucho más descansado y con el cuerpo y la mente liberados de tensiones. El estrés es el peor enemigo del sueño así que si realizas unos sencillos ejercicios de relajación antes de meterte a la cama, tus horas de sueño se verán recompensadas.