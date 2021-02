Los síntomas leves catarrales asociados al coronavirus como con la mucosidad, el dolor de garganta, la cefalea, el malestar general, la febrícula o sensación distérmica, las mialgias, pérdida de olfato y gusto pueden ser tratados con:

paracetamol o ibuprofeno para la fiebre, antitusígenos para la tos, rehidratación oral y descongestivos

El doctor Jose Luis Lasaga, jefe del servicio de urgencias de Quirónsalud Alicante. aconseja acudir a urgencias o ponerse en contacto de manera telemática con el centro hospitalario cuando la fiebre se sitúe por encima de 37.7ºC, sintamos obnubilación o mareo, sensación de falta de aire o debilidad extrema, así como el dolor torácico que incrementa con la respiración profunda.

“Debemos acudir solos a los servicios de urgencias en la medida de lo posible, pues el control de aforos y el control de transmisibilidad son muy importantes en estos momentos de la pandemia”, aconseja.

La doctora Mayte Resta, jefa del servicio de urgencias de Quironsalud Valencia advierte además que, “aunque los pacientes asintomáticos o con síntomas leves puedan tener una carga viral menor, que no siempre es así, no dejan de ser contagiosos para su entorno e insta a extremar las precauciones y no dejarse llevar por la falsa sensación levedad”.

Como afirma la doctora Mayte Resta, “la sintomatología que presenta un paciente puede variar según el tiempo de evolución y condicionantes intrínsecos al virus y al paciente y advierte que, “los síntomas que aparecen, no se relacionan directamente con la carga viral y la capacidad de transmisibilidad del virus, mucho más alta en fases iniciales del contagio independientemente de los síntomas desarrollados”.

Qué pruebas realizarse para confirmar que ya no somos contagiosos

Según los especialistas de Quirónsalud se puede realizar una prueba PCR a los 10 días de aislamiento, teniendo en cuenta que, durante estos 10 días, no se presentan síntomas en los últimos 3 días.

Aun siendo positiva la prueba de control a los 10 días, en función de los resultados obtenidos, puede descartarse transmisibilidad, es decir, puede no ser contagioso. “Es importante que este resultado sea interpretado siempre por un médico en el contexto clínico del paciente antes de excluir la posibilidad del contagio a las personas del entorno”, incide la doctora.

Medidas dentro del hogar para evitar el contagio entre los convivientes

Un paciente confirmado con prueba diagnóstica, es decir, con PCR o antígeno positivo, es un paciente que debe aislarse hasta completar el estudio de su caso. El doctor Lasaga aconseja lavarse las manos frecuentemente, usar pañuelos desechables, disponer de habitación individual y evitar salir de la habitación todo lo posible y en caso de salir de la habitación usar mascarilla, preferiblemente FPP2. Así mismo, sugiere hacer actividades entretenidas durante el aislamiento y disponer de teléfono y cargador, para comunicarse con el resto de los convivientes.

En cuanto a la higiene general de la casa, la doctora Resta advierte de la importancia de utilizar un baño sólo para el paciente, el lavado frecuente de la ropa, la ropa de cama y las toallas que utiliza, así como el lavar la ropa a 60ºC, el lavado de vajilla también a 60ºC o la desinfección previa con lejía.

En el caso de que todo el núcleo familiar se encuentre contagiado, el especialista de Quirónsalud Alicante, añade que no hará falta el aislamiento de sus miembros y podrán compartir las zonas comunes de la casa. Aunque insiste que “siempre se deben tomar todas las medidas necesarias para no contagiar a nadie más”.

Covid-19: Población vulnerable

La doctora Mayte Resta señala que, los pacientes con enfermedades crónicas deben tener más cuidado con el Covid, al igual que con otras enfermedades infecciosas. Pacientes con inmunosupresión (tratamiento oncológicos, con inmunomoduladores, infecciones que afecten al sistema inmune o la médula ósea), diabetes mellitus, HTA, patología cardiaca y patología respiratoria previa, puede ser un factor de mal pronóstico en caso de afectación pulmonar por la enfermedad. “La presencia de estas patologías crónicas no determinan la afectación pulmonar, pero sí puede complicar su evolución”, concluye.

Atención médica telefónica 24 horas

Con la finalidad de garantizar la máxima calidad asistencial a sus pacientes, los hospitales de Quirónsalud Alicante, Valencia, Torrevieja y Murcia ofrecen un servicio de Consulta Telefónica Inmediata sin necesidad de acudir al centro hospitalario para resolver su duda o urgencia médica o incluso recibir recetas y prescripción de pruebas complementarias en caso necesario.

Este servicio, disponible las 24 horas de lunes a domingo, es atendido y desarrollado por el Servicio de Medicina General y se encuentra disponible a través del teléfono 900 200 008.