A lo largo de su vida, la mujer experimenta una serie de cambios importantes en su organismo. Es por eso que estar informadas es fundamental para cuidar su salud con medidas de prevención en cada etapa: desde la juventud, pasando por la edad adulta y hasta la madurez. Pero, ¿qué podemos hacer para que todo esté en orden y adelantarnos a posibles problemas?

Con este objetivo, el último encuentro digital de INFORMACIÓN y Hospital Vithas Medimar Alicante – celebrado el 10 de febrero con el doctor Enrique Tomás, ginecólogo del centro hospitalario y Toni Cabot como presentador – ha tratado sobre prevención, fertilidad, menopausia, hábitos saludables, calidad de vida y, en definitiva, sobre cómo cuidarnos mejor a través de la especialidad ginecológica.

En el webinar –de libre acceso y gratuito– “¿Cómo proteger la salud de la mujer?” el especialista respondió, además, a muchas de las dudas de las asistentes a través del chat en directo.

¿En qué consiste una revisión rutinaria y cuándo es conveniente ir al ginecólogo?

Según el doctor Tomás, en una revisión básica lo primero es conocer el historial de la mujer, a continuación se realizaría una citología para conocer el estado del cuello del útero, una ecografía transvaginal y una exploración mamaria. Dependiendo de la edad, la mujer podrá solicitar pruebas complementarias como una mamografía o una ecografía.

La primera visita al ginecólogo se suele asociar a la pubertad, con las primeras relaciones sexuales. Sobre todo es necesario para comprobar que todo está bien y para aconsejarle a la joven sobre cómo afrontar su sexualidad, la protección…, comenta el doctor. “Llama la atención ver cómo la juventud, con todos los métodos de información que disponen, es todavía muy ignorante en temas de prevención de enfermedades de transmisión sexual o incluso de embarazos. Es necesario reforzar estos conocimientos con una educación sexual más extensa en casa y desde los centros educativos”.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que cada mujer tiene un ciclo diferente,“pero si nota síntomas como sangrados fuera de ciclo, dolores excesivos o cualquier cambio en las mamas es fundamental acudir al especialista para revisarlo” .

Sobre las enfermedades de transmisión sexual, comenta el doctor, “suelen manifestarse con molestias al orinar y flujos diferentes, abundantes, con mal olor o color extraño… Pero todo tiene solución si se coge a tiempo”, recalca. “Las revisiones nos ayudan a prevenir patologías y a saber que las cosas van bien, y tener mucha más tranquilidad”.

En cuanto a la periodicidad, “no deben pasar más de dos años entre revisión y revisión”, afirma el ginecólogo.

Edad fértil: Preservar la fertilidad

Una buena alimentación en la que predominen los antioxidantes, hacer deporte y eliminar o reducir los tóxicos como el tabaco y el alcohol son los tres “básicos” para cuidar la fertilidad, según el doctor Enrique Tomás.

No obstante, es una realidad que hoy en día las mujeres se plantean ser madres cada vez más tarde por el ritmo de vida actual, en el que la estabilidad económica y profesional no siempre llega cuando nos gustaría. “Por eso existen soluciones innovadoras que están dando grandes resultados, como la preservación de óvulos, para que la mujer pueda conseguir el embarazo cuando ella lo desee”, plantea el ginecólogo.

La vitrificación de óvulos es una técnica de Reproducción Asistida que consiste en congelar los óvulos jóvenes y de buena calidad (a -200ºc) , pudiendo elegir así el momento de ser madre. “Utilizando estos óvulos criopreservados nos aseguramos de que la calidad no ha disminuido con el paso del tiempo”, así, podrán ser recuperados por medio de la fecundación in vitro pasados unos años y lograr un embarazo de manera más fácil.

Menopausia: Una etapa muy importante

Según el doctor Tomás, “las mujeres mediterráneas son de las más longevas del mundo. Si la menopausia se suele establecer entre los 45 y 53 años de edad, eso significa que una mujer va a vivir prácticamente la mitad de su vida en esta condición, por lo que es una etapa muy importante”.

Los síntomas más comunes, los conocemos:

• Sofocos

• Sudoración

• Perturbación del sueño

• Cambios en el estado de ánimo y ansiedad

• Migrañas

• Pérdida de memoria

• Cambios en el apetito sexual

• Sequedad vaginal

No todo el mundo pasa por ellos, no obstante, “lo más importante- recalca el doctor- es que la mujer tenga una buena calidad de vida en esta etapa”. Y eso se puede conseguir, o bien a través de una terapia hormonal sustitutiva (individualizada, específica para cada caso y tras valorar los riesgos); o bien con otro tipo de tratamientos adaptados a las necesidades de cada mujer. “En la menopausia, los especialistas tenemos que olvidar el conformismo y el esto es lo que te toca vivir”, afirma Enrique Tomás.

El doctor aconseja seguir haciendo deporte, controlar la alimentación, no descuidar las relaciones sexuales…y en definitiva “no dejar de vivir”. “La menopausia no es el final de nada, es el principio de una nueva época”, concluye el especialista de Vithas.

Incontinencia urinaria

Muchas mujeres sufren este problema, pero muchas veces “en ellas mismas se encuentra la solución”, afirma el ginecólogo.

“No tener sobrepeso y ejercitar la musculatura del suelo pélvico es fundamental, el pilates es una muy buena opción pero hay infinidad de posibilidades, como los ejercicios Kegel. También hay otras técnicas como la electroestimulación del suelo pélvico, el láser vaginal, las intervenciones quirúrgicas… No obstante, a no ser que se trate de una patología grave, no es necesario recurrir a la cirugía”, comenta el dr. Enrique Tomás.

Diagnóstico precoz, prevención y tratamiento del cáncer

Según el especialista, la ginecología ha evolucionado en la medida que lo ha hecho la tecnología. “Nuestras herramientas ahora son mucho más potentes y hemos mejorado las técnicas diagnósticas y quirúrgicas con cirugías minimamente invasivas”. Esto, junto al estudio e investigación científica, ha permitido prevenir alteraciones en el embarazo y en el desarrollo del feto, conocer los retrasos en el crecimiento, detectar enfermedades genéticas o cromosómicas… Pero también avanzar enormemente en el campo de acción de la oncología.

Para el doctor, “la vacuna del virus del papiloma humano (VPH) ha supuesto una revolución”, hoy se suministra a niñas de 11 y 12 años, lo que significa que antes de comenzar con las primeras relaciones sexuales ya se pueden detener un número importante de virus que generen cáncer. Es el mejor momento para vacunarse, no obstante, la recomendación es hacerlo por encima de todo, siempre que se pueda, aun en la edad adulta.

“Además, hoy en día estamos consiguiendo diagnóstico muy precoces y tratamientos muy poco invasivos en el cáncer de mama y de cuello de útero, cuya incidencia ha disminuido enormemente en los últimos años”, afirma el doctor de Vithas, que recuerda la importancia de “prevenir antes que curar”: “Con las revisiones periódicas y gracias a la medicina preventiva podemos adelantarnos y llegar a tiempo, eso es lo más importante”.

“Ser muy responsable en las relaciones sexuales, usar siempre preservativo, y más aún si no contamos con una pareja estable, también nos permite minimizar los riesgos a base de responsabilidad”, concluye el ginecólogo Enrique Tomás.

