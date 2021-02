Mañana es 14 de febrero. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al escucharlo? Imagino que pensaremos en que es el día de San Valentín o, como es más popularmente conocido, el día de los Enamorados. Pero, quizás, lo que la gran mayoría de la población no sabe es que mañana también celebramos algo mucho más destacado a nivel sanitario: el “Día Europeo de la Salud Sexual”.

Esta jornada conmemorativa fue promovida en el año 2003 por la Alianza Europea para la Salud Sexual (ESHA) y desde entonces está vigente con la intención de sensibilizar y concienciar a hombres y mujeres sobre la necesidad de adquirir y mantener hábitos sexuales saludables.

Ahora bien, ¿qué entendemos por Salud Sexual? La Organización Mundial de la Salud (OMS) la definió en el año 2002 como “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social, relacionado con la sexualidad”.

La sexualidad, junto con el amor y la intimidad, forman parte del ser humano y contribuyen al bienestar de la persona, a su salud general, y, en definitiva, a su felicidad en todas las etapas de la vida. De hecho, la sexualidad sana es un indicador de salud y de la calidad de vida de la población. Así que es muy relevante desde el punto de vista sanitario y, más en concreto, desde la perspectiva de la Ginecología fomentar la correcta salud sexual de la mujer (y de la población general).

Pero, ¿cómo conseguir una buena salud sexual en la mujer? La podemos alcanzar, fundamentalmente, respetando los derechos sexuales y reproductivos de todas y cada una de nosotras. Esto se traduce en evitar situaciones como:

Las enfermedades de transmisión sexual.

de transmisión sexual. Los embarazos no deseados .

. La violencia de género .

. La existencia de tabúes sobre temas sexuales.

sobre temas sexuales. La inequidad en el acceso a métodos seguros y eficaces que permitan regular la fecundidad.

El equipo de Ginecología y Obstetricia de HLA Vistahermosa incluye dentro de los objetivos de todas sus consultas el ayudar a nuestras pacientes a conseguir una salud sexual plena y el empoderarlas para que puedan disfrutar de un sexo seguro y placentero en todas las etapas de la vida (adolescencia, época reproductiva, menopausia y climaterio).

En nuestras consultas ahondamos plenamente en el tema y realizamos énfasis en múltiples consejos y pautas. Os podríamos resumir algunos de ellos en estas sugerencias para mejorar la salud sexual femenina:

1 - No descuides nunca las medidas de prevención contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

El preservativo es el método más útil para evitar contagios de ETS. Su uso es fundamental cuando no se tiene pareja estable y en la adolescencia (solo o acompañado de otro método anticonceptivo -doble método-).

2 - Elige el método anticonceptivo que te sea más cómodo y eficaz.

Los embarazos no deseados son un importante problema y generan un gran impacto físico y psicológico en la mujer. El coito interrumpido o marcha atrás, uno de los métodos anticonceptivos más utilizados a nivel mundial, no funciona en su prevención. Por lo que es primordial recurrir al consejo ginecológico y utilizar otros métodos seguros y fiables, reversibles e irreversibles, en función de tus características personales, sociales y médicas.

3 - El sexo no tiene edad. No es sólo cosa de jóvenes. Da igual los años que se tengan, siempre es posible disfrutar de las posibilidades en cada momento.

Así que no hay que pensar que la menopausia puede afectar a la salud sexual, ya que tenemos muchas estrategias para mejorarla y alcanzar la satisfacción deseada con las relaciones sexuales.

4 - No descuides tus revisiones ginecológicas.

El virus del papiloma humano (HPV) es la ETS más frecuente, siendo en la mayoría de ocasiones asintomática. Así que es necesaria e imprescindible la detección precoz.

5 - La sexualidad no se reduce sólo a la penetración. No es necesaria una relación estrictamente física siempre, si los dos sois felices y la aceptáis. Cualquier tipo de relación o práctica acordada con tu pareja es algo que solamente os incumbe a vosotros.

6 - La comunicación con tu pareja es fundamental. Habla abiertamente de tus problemas o incertidumbres.

7 - Sigue unos hábitos de vida saludables, con una dieta equilibrada y practicando ejercicio físico de forma regular.

En resumen, no descuides tu salud sexual y no normalices cambios o alteraciones que no lo son y consulta si aparecen. Desde la Unidad de Ginecología y Obstetricia de HLA Vistahermosa queremos que disfrutes con plenitud de tu sexualidad. Si te surge alguna duda, algún miedo o problema, estamos abiertos a ayudaros a resolverlos y esperamos que nos tengáis en cuenta para ello.

