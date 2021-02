Todo tipo de parejas y mujeres a título individual siguen confiando en los tratamientos de fertilidad de VITA, en parte por la aplicación de las nuevas técnicas y avances científicos que se han cosechado en el campo de la medicina reproductiva. Nos lo cuenta la doctora Verónica Legidos, de VITA, Unidad de Medicina Reproductiva VITA del Hospital IMED.

- Ante la situación que vivimos, la primera pregunta es inevitable, ¿ha bajado la demanda de tratamientos de fertilidad con la pandemia?

Sorprendentemente no ha bajado, de hecho, la demanda ha aumentado durante los meses posteriores a la parada obligatoria en marzo y abril, ya que la Sociedad Española de Fertilidad recomendó a las clínicas no iniciar tratamientos de reproducción asistida. Esto era debido a dos motivos: para evitar gestaciones en una situación incierta donde no se conocía el efecto que podía tener la infección en una embarazada para ella y el feto, y por otro lado, para evitar desplazamientos de pacientes a las clínicas.

Después de esa parada obligatoria hemos visto un aumento ya que se unen los pacientes que pararon todo en la primera ola y quieren retomar cuanto antes el tratamiento, y las parejas que presentan infertilidad y no quieren esperar más por miedo a un nuevo confinamiento.

Estamos en una situación en la que pensamos en el hoy, y no tanto en el futuro. Razón por la que las parejas y pacientes tienen prisa por empezar, tener el tratamiento hecho y quedarse embarazadas.

- Dejando de lado la situación actual, ¿cuál es el problema o la situación más frecuente que se encuentra en la consulta?

Lo que más nos encontramos los ginecólogos en general son problemas de fertilidad asociados a la edad materna, pacientes que llevan un año buscando o más de un año, y a partir del año se trata de una infertilidad que hay que estudiar.

La búsqueda de la maternidad se ha retrasado cada vez más por la incorporación de la mujer a la vida laboral, los estudios o la manera de vivir, pero la fertilidad de la mujer es un periodo muy corto. Y por encima de los 37 baja muy rápido la calidad y cantidad de los óvulos que tenemos, por lo tanto, baja la probabilidad de embarazo.

Es muy importante que sepan que las edades más favorables para gestar son por debajo de 35 años, pero muchas mujeres a esa edad están terminando los estudios, acaban de encontrar trabajo estable y no quieren tener hijos en ese momento. Pero es que a partir de esa edad es cuando surgen los problemas.

Por eso existe una opción actualmente, la preservación de la fertilidad. Es una opción que permite guardar óvulos jóvenes congelados ahora para poder usarlos en el futuro si nos hacen falta. En el caso de tener problemas de fertilidad se podrán usar esos óvulos.

- ¿Durante cuánto tiempo se conservan estos óvulos?

Técnicamente se pueden conservar eternamente, no tiene límites. Una vez que se congelan, la técnica de vitrificación es muy segura y la mayoría de los óvulos que se congelan sobreviven. La supervivencia de los óvulos ronda el 90%.

- Desde VITA se tratan distintos tipos de parejas y de realidades, ¿verdad doctora?

Efectivamente, tratamos con pacientes y modelos de familias de todo tipo. Pareja de mujeres, mujeres sin pareja que quieren usar semen de donante, parejas hombre y mujer, incluso mujeres con ligaduras de trompas o varones con vasectomía.

Además de los problemas de fertilidad asociados a la edad, que son los más comunes, hay pacientes jóvenes que necesitan tratamiento de producción debido a casos como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, hay problemas hormonales o alteraciones en el semen de la pareja, que necesitan nuestra ayuda para cumplir el sueño de ser padres y madres porque no pueden gestar de manera natural.

- Sabemos que, por suerte, la medicina avanza a gran velocidad, ¿cuáles son las últimas tendencias o novedades en su campo?

Desde hace años se está ampliando el tipo de paciente al que se aplica el diagnóstico genético preimplantacional, que es el estudio de los cromosomas de los embriones que son estudiados antes de transferirlos al útero, para descartar aquellos que tienen alteraciones cromosómicas.

Esto puede dar lugar a abortos durante el primer trimestre, hacen que los embriones no embaracen, y lo más importante es descartar síndromes asociados a la edad. El más conocido es el síndrome de Down, pero está el de Turner, síndrome de Patau, varios síndromes asociados a la edad materna.

Cuanta más edad tiene la mujer más frecuente es tener estar alteraciones. Podemos estudiar los embriones antes de transferirlos al útero, para descargar todos estos y quedarnos con los embriones sanos que vamos a dejar en el útero.

También está el estudio del estado del portador de enfermedades recesivas, esto es una analítica de sangre genética para estudiar genes de enfermedades raras. Enfermedades que no se tienen antecedentes en la familia, y tú puedes ser portador de la enfermedad. De hecho, el 80% de la población, según estudios, es portador de alguna mutación genética.

Pero solamente cuando se da la coincidencia de que en el óvulo y el espermatozoide existe el mismo gen para la misma enfermedad mutada existe el riesgo de tener un recién nacido con esa enfermedad. Actualmente tenemos la posibilidad de hacer este estudio a las parejas para ver si existe ese riesgo, si lo estudiamos y no hay ningún riesgo pues se procede con el tratamiento normal.

- ¿Qué ventajas tiene para los pacientes tener un centro de medicina reproductiva dentro de un hospital como IMED?

Es cierto que la unidad de medicina reproductiva nos dedicamos a la reproducción y a todos los tratamientos y técnicas de reproducción asistida, pero al estar dentro de un hospital tenemos todo muy cerca. En el caso de necesitar una interconsulta con un endocrino, por ejemplo, porque hay alteraciones de tiroides u hormonales, se pueden hacer la consulta aquí mismo sin necesidad de ir a otro centro. Las analíticas se realizan en el mismo centro también, haciendo que todo pueda ser realizado en el mismo lugar sin necesidad de desplazamientos.

- Además, VITA renovó además sus instalaciones el año pasado y ahora está en una zona separada del resto de consultas, para mayor tranquilidad de sus pacientes…

Sí, para este tipo de pacientes la intimidad es muy importante, y es cierto que estamos muy contentos con este nuevo espacio que se ha creado exclusivamente para VITA porque es como si fuese una clínica de reproducción, pero dentro de un hospital.

Es un espacio totalmente distinto al hospital, las salas de espera no están abiertas al resto del hospital, por lo que se ha creado un espacio especial para pacientes que requieran un tratamiento de reproducción asistida.

Animaría a los pacientes que tengan problemas de fertilidad a conocernos, de hecho, realizamos primeras visitas gratuitas para informar a los pacientes que lo necesiten y estén preocupados porque no pueden conseguir su embarazo. Una oportunidad para hacer un reconocimiento a la mujer y valorar que opciones hay de tratamiento.

El espacio que hemos creado para VITA es muy agradable y la sensación de intimidad y confidencialidad es mucho mayor.

