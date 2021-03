En los tiempos que vivimos, cuando acudimos a cualquier consulta médica para recibir diagnóstico y tratamiento, nos vemos en la necesidad de recibir información detallada sobre los procedimientos a los que nos vamos a someter.

Y precisamente en los tratamientos con láser o diferentes plataformas tecnológicas, de forma habitual queremos conocer en qué consiste el tratamiento, qué mecanismo de acción tiene sobre las lesiones que queremos tratar y con qué finalidad y propósito se escoge dicha tecnología.

En Centro Dermatológico Estético, pensamos que el éxito de los tratamientos no sólo se basa en trabajar con las tecnologías más punteras del mercado, sino también en ofrecer al paciente una información detallada sobre las técnicas que se van a emplear y cómo van a evolucionar a posteriori una vez realizadas.

Es cierto también, que disponer de una tecnología puntera y específica para cada patología, nos ofrece garantía como profesionales que trabajamos con ella y a su vez se le puede dar al paciente la tranquilidad de que se está empleando el tratamiento más adecuado a cada caso. Recordamos hoy las últimas tecnologías láser de las que Centro Dermatológico Estético dispone y pone a disposición de sus pacientes.

Láser Gentle Lase Pro: depilación óptima

El láser Gentle Lase Pro es una excelente herramienta para depilación que permite acoplar distintas longitudes de onda y con ello poder trabajar en cualquier tipo de piel y cualquier tipo de vello corporal. Dispone de diferentes spots que consiguen una depilación óptima en diferentes zonas corporales sean de amplia extensión o en zonas pequeñas.

El tratamiento incorpora un sistema de enfriamiento para la piel que hace que sea prácticamente indoloro. La efectividad de este láser es hasta 4 veces superior a la de otros tipos de fotodepilación por lo que se acorta el tiempo de tratamiento y el número de sesiones.

Láser Zerona: remodelación corporal

En remodelación corporal podemos destacar la tecnología Zerona, un láser frío que de forma indolora y sin contacto directo con el paciente, produce un poro o ruptura en el adipocito por la que se elimina la grasa, siendo totalmente efectivo en remodelación corporal.

Láser para manchas y lesiones pigmentarias

A nivel de lesiones de pigmentos, debemos hacer alusión al nuevo láser Alejandrita, que trata lesiones benignas pigmentarias junto con el láser Rubí. También el láser de Picosegundos puede tratar lesiones pigmentarias, pero centramos más sus efectos en la eliminación de tatuajes de cualquier color y en temas de rejuvenecimiento facial así como eliminación de marcas de acné. Todos estos tratamientos están aprobados por la FDA y son seguros para la piel.

Rejuvenecimiento facial y patologías resistentes

También para rejuvenecimiento facial y mejora de cicatrices disponemos en plataforma del láser fraccionado CORE2, y que no sólo puede ser utilizado con estos fines, sino también para cirugías dermatológicas.

El gran desconocido podría decirse que es el láser XCIMER, de uso en patologías complicadas y resistentes a otros tratamientos como puede ser el vitíligo o la psoriasis. Ofrece excelentes resultados y también presenta la ventaja de ser indoloro. Actualmente se está empleando también para dermatitis ocasionadas y recidivadas por el uso de mascarillas y se está consiguiendo una mejora activa en la piel con pocas sesiones.

Láser para lesiones vasculares

Y ya por último debemos mencionar, la excelente plataforma laser para patología vascular de la que dispone Centro Dermatológico Estético. Una combinación de láser V-Beam, V-Beam Prima y Cynergy Multiplex, que nos permite realizar multitud de tratamientos no sólo estéticos sino también médicos y eliminar diferentes lesiones vasculares de la piel como arañas vasculares (en cualquier parte del cuerpo: piernas, faciales, etc), rosácea no activa, couperosis, xantelasmas, verrugas vulgares, clavos córneos plantares, queratosis seborreicas, etc).

Es importante trabajar con plataformas láser de última generación, pero no debemos dejar atrás la importancia que radica en el trabajo en equipo que cada día promueve el centro y el personal que lo integra. Centro Dermatológico Estético ofrece cada día garantía y satisfacción a sus pacientes. Si hay algo que hemos aprendido en estos tiempos, es que debemos cuidarnos.

