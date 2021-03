AN Dental nació en Elche hace tres años, y durante todo este tiempo no ha parado de crecer. En estos momentos cuenta con tres clínicas dentales, un laboratorio de prótesis dental y con una plantilla de más de 50 empleados. Ahora, la clínica AN Dental abre sus puertas en la ciudad de Alicante, más concretamente en la calle Padre Esplá número 24, en pleno barrio del Pla.

Oferta 3x1 en implantes dentales

En AN Dental son expertos en implantes, por lo que no han dudado en llevar su promoción de 3x1 en implantes dentales a su nueva clínica para que todos los alicantinos se puedan beneficiar de esta oferta. "Nuestro objetivo es que los ciudadanos de Alicante puedan comer sin ningún tipo de problema o limitación, volviendo a tener los dientes y las muelas que les faltan", afirman desde la clínica.

Desde AN Dental consideran que "poder masticar bien no es un lujo, sino una necesidad que debe de estar al alcance de todos", por eso el centro adapta sus precios al bolsillo de sus pacientes, para que se olviden de problemas y limitaciones a la hora de comer. Y es que, algo que siempre ha caracterizado a AN Dental es ofrecer la mejor calidad al mejor precio, porque la salud dental es un bien que ha de estar al alcance de todos y todas.

"Atendiendo siempre a la demanda de nuestros pacientes hemos decido abrir nuestra nueva clínica en la calle Padre Esplá, 24, en Alicante. Una clínica dental con 400 metros cuadrados, 8 sillones dentales, TAC de última generación y escáner intraoral. Así que, si le falta alguna pieza dental no dude en acudir a AN Dental en Alicante, sin compromiso, con primera visita y TAC gratuito. Ahora puede beneficiarse de nuestra oferta en 3x1 en implantes dentales".

AN Dental ha llegado a Alicante, es tu momento, invierte en ti.

AN Dental

Tlf: 965 31 50 68

Av. Padre Espla, 24, 03013 Alicante