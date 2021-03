La fuga de talentos sigue siendo uno de los mayores déficits en España. Durante la última década, más de 87.000 trabajadores muy cualificados tuvieron que emigrar en busca de mejores oportunidades de trabajo. Esta situación afecta especialmente a los investigadores, que cuentan con pocas posibilidades para desarrollar sus proyectos en España. En este sentido, la crisis sanitaria provocada por la covid-19 ha evidenciado la necesidad de destinar mayor financiación pública a la investigación, que en la actualidad apenas supone el 0,5 % del PIB.

Con tal de reflexionar sobre este escenario y debatir acerca de la necesidad de apostar por la ciencia y la investigación, los periódicos INFORMACIÓN y Levante-EMV realizaron un encuentro telemático el pasado miércoles, 24 de marzo, en el que participaron la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló; el director general de Investigación y Alta Inspección Sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Javier Burgos; el investigador premiado por la beca de Roche Farma y miembro del Grupo de Investigación en Enfermedad Celiaca e Inmunopatología Digestiva IIS La Fe, Joaquim Calvo-Lerma; el director científico del IIS La Fe, Máximo Vento; y la Medical Collaborations & Operations Expert en Roche Farma, Gemma Palacios.

Con el objetivo de contribuir a retener a los mejores investigadores y favorecer el desarrollo de su trabajo en el ámbito de su comunidad, Roche Farma impulsó en 2017 la creación una beca dotada con 60.000 euros. Bajo el lema «Stop fuga de cerebros», esta iniciativa ha apoyado 18 proyectos de investigación punteros hasta el momento.

Apuesta por la investigación

La Comunidad Valenciana invirtió en 2019 cerca de 13,6 millones de euros para investigación sanitaria. Durante el encuentro digital, Ana Barceló destacó el reto de aumentar la capacidad de retener el talento en aquellas personas que se dedican a la investigación. «En estos momentos, se pone de manifiesto la necesidad de contar con un ecosistema investigador robusto. Las vacunas son fruto de la apuesta por la investigación», apuntó Barceló.

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública instó a establecer una colaboración entre entidades públicas y empresas farmacéuticas para retener el talento. «Muchos jóvenes cualificados sienten que no cuentan con las mejores oportunidades en nuestro país para desarrollar su carrera», aseguró Barceló.

Por último, Ana Barceló explicó que la Comunidad Valenciana se sitúa en el grupo intermedio de atracción y retención de talento, según un informe de la Fundación Cotec de 2019, y recordó que es necesario contar con un tejido investigador fuerte: «Queremos seguir apostando por la investigación. No hay futuro si no cuidamos y fomentamos las nuevas generaciones de investigadores», agregó.

Un área crítica para el progreso

La biomedicina es un instrumento clave para incrementar el bienestar social y mejorar la calidad de vida de las personas. Según un estudio de la Universidad de Columbia y la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos, la industria biomédica fue responsable del 73 % del aumento de la esperanza de vida durante la primera década del siglo XXI.

«La investigación biomédica goza de muy buena salud en la Comunidad Valenciana», expuso Javier Burgos. El director general de investigación y Alta Inspección Sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública alertó de la necesidad de estabilizar a los investigadores y crear una carrera profesional acorde con la situación actual. «Si alguien no estaba convencido en que la investigación es un área crítica para el estado del bienestar, tras la pandemia debe estarlo totalmente. Nos hemos dado cuenta de que, cuando no hay sanidad, todo lo demás falla», subrayó Burgos.

Al respecto de esta idea, Burgos añadió que «tenemos que aprovechar esta pandemia para poner en valor la ciencia y diseñar el país que queremos para nuestros hijos. Si queremos mejor bienestar, tenemos que apostar por la ciencia con sello nacional».

Por su parte, Máximo Vento pidió mayor libertad para poder contratar personal en los centros de investigación: «No es problema de dinero. Nuestro instituto genera suficiente para aumentar la plantilla estable».

El director científico del IIS La Fe advirtió que «la administración pública no va a poder absorber nunca a los investigadores. Debería haber una absorción del talento por parte de la sociedad civil y económica».

Además, Vento confesó que España se ha modernizado y ha creado una masa crítica de universitarios. «La juventud tiene otra mentalidad. Ya no se sienten los peores del pelotón, ahora compiten a buen nivel», destacó.

Por último, el director científico del IIS La Fe aseveró que «gobierne quien gobierne, debemos tener al menos un 2 % del PIB destinado a la investigación».

Retener el talento

Desde que puso en marcha la iniciativa «Stop fuga de cerebros», Roche Farma ha entregado 18 becas en toda España. Joaquim Calvo-Lerma ha sido el ganador de la última beca para desarrollar una nueva terapia contra la mal absorción de las grasas en los pacientes con fibrosis quística.

«La realidad a la que me he tenido que enfrentar es la falta de estabilidad. Si la industria privada no apuesta por la investigación, los profesionales tendrán que salir a otros países con más oportunidades o abandonar la carrera investigadora para reinventarse. Sería una lástima que la inversión pública que se ha hecho para formar a los investigadores se marche a otro sitio», lamentó Joaquim.

El investigador premiado por Roche Farma explicó que «esta beca permite progresar sobre los resultados ya generados de un proyecto que terminó recientemente. De no ser por esta beca, no podríamos seguir avanzando en esta línea».

Compromiso con la ciencia

Roche Farma ha impulsado 118 ensayos clínicos con 21 hospitales y 653 pacientes de la Comunidad Valenciana en ámbitos de la oncología, inmunoterapia, hematología, neurología y enfermedades raras. «Tenemos un compromiso con la ciencia y la investigación», aseguró Gemma Palacios. La Medical Collaborations & Operations Expert de Roche Farma puntualizó la importancia de que la industria privada y la administración pública vayan de la mano en busca de un fin común: «Nos gustaría ser un aliado en todos los ámbitos del ecosistema sanitario. En todo lo que podamos contribuir, ahí vamos a estar».

La beca de Roche Farma se articula a través de los organismos de salud de cada autonomía y acompaña, durante 18 meses, a los investigadores. «Queremos contribuir a que el talento joven tenga un sello especial y genere una red que redunde en un beneficio para la sociedad», concluyó Palacios.

Investigación para combatir la fibrosis quística

La fibrosis quística es una enfermedad genética pulmonar que imposibilita las funciones respiratorias y también llega a afectar al aparato digestivo, a raíz de una insuficiencia pancreática que evita que se segreguen estas encimas. El Grupo de Investigación en Enfermedad Celiaca e Inmunopatología Digestiva IIS La Fe trabaja en un proyecto para encontrar una manera de ajustar la dosis de ese suplemento encimático para conseguir que la grasa de los alimentos se pueda digerir por completo y evitar, así, los síntomas derivados de una mal absorción de grasa. «Es muy ilusionante retomar esta línea de investigación. Queremos que los resultados permitan acercar una nueva terapia a los pacientes», aseguró el ganador de la beca Roche Farma, Joaquim Calvo-Lerma.