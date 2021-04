En el Día Mundial de la Salud conviene reflexionar acerca de las cataratas, porque constituyen la primera causa de ceguera en el mundo y, también, la primera causa de pérdida de visión en personas con edades por encima de los 60 años.

Las cataratas son una opacidad en la lente natural del ojo, que es el cristalino. Con el cristalino enfocamos los objetos. La opacidad sobre el cristalino impedirá que continuemos enfocando esos objetos.

¿Por qué se forman las cataratas?

Las cataratas son producto de la edad y surgen en el momento en que las proteínas del ojo comienzan a romperse y aglutinarse y convierten en opacas pequeñas zonas del interior del ojo. Como consecuencia, el cristalino se nubla y comenzamos a percibir lo que miramos como si lo viéramos a través de un cristal traslúcido.

A partir de ese momento, tareas que hasta la aparición de las cataratas resultaban sencillas comienzan a convertirse en realmente complicadas. Entre esas tareas, destacaremos leer, conducir o, sencillamente, reconocer los rasgos faciales de una persona cuando la encontramos por la calle.

Las cataratas son, hoy día, un problema que afectan muy gravemente a las personas con edades por encima de los 70 años. Y, a medida que transcurren los años, terminan por afectar al 100% de la población.

El director médico de Oftálica Clínica Oftalmológica, doctor Enrique Chipont, explica que “hoy día, las cataratas tienen solución. Y esa solución es quirúrgica”.

Las cataratas pueden tener un desarrollo lento y no alterar nuestra visión en etapas tempranas. Sin embargo, en etapas posteriores, suponen un gravísimo problema para la visión.

Síntomas de cataratas

¿Cómo son los síntomas de cataratas en los ojos?

El doctor Chipont destaca que “el primer síntoma de las cataratas es la pérdida de la agudeza visual” es decir, la capacidad de nuestros órganos visuales para distinguir estímulos visuales.

A partir de ahí, las cataratas desarrollan una batería de síntomas, entre los que destacamos:

Visión borrosa

Dificultad superior a la normal para la visión nocturna

Hipersensibilidad a la luz

Necesidad de sobre iluminación para lectura y otras actividades

Cambios frecuentes de graduación de nuestras gafas

Visión doble en un ojo

El doctor Chipont explica que “los cambios en nuestra visión deberían bastar para acudir a la consulta oftalmológica. Cualquiera de los síntomas descritos debe alertarnos de que nuestros ojos tienen un problema”.

La hipersensibilidad a la luz es un síntoma compatible con las cataratas. Las personas afectadas por este problema llegan a sentirse verdaderamente molestas, por ejemplo, con la luz de los vehículos que vienen de frente. Hasta el punto de que llegan a deslumbrarlos, lo que con el tiempo les impide conducir.

Un síntoma paradójico de las cataratas es la mejora de la visión de cerca. Si bien, uno de los síntomas más característicos es la visión borrosa. El paciente percibe los objetos -como se ha dicho antes- como si los mirase a través de un cristal traslúcido.

“Este es el momento -subraya el doctor Chipont- en que resulta imprescindible acudir a la consulta oftalmológica. El paciente ya no puede realizar sus actividades cotidianas”. Si llegados a este instante, no acudimos al oftalmólogo, la catarata irá a peor. No hay ninguna posibilidad de que mejore sin diagnóstico y tratamiento que, en este caso, es quirúrgico.

Otras causas de cataratas

Además del envejecimiento, existe otra serie de causas que pueden generar cataratas. Las más comunes son el uso de ciertos medicamentos, algunas enfermedades como la diabetes o tener antecedentes familiares de cataratas.

Ahora, que el cambio de hora es reciente, conviene saber que el exceso de exposición al sol puede acelerar o generar las cataratas. “El origen, en este caso, hay que buscarlo en la sobreexposición a los rayos ultravioleta procedentes del sol”, explica el doctor Chipont.

“De ahí -añade- la necesidad de tomar precauciones a la hora de exponernos al sol. Porque la sobreexposición a los rayos ultravioleta procedentes del sol es un factor de riesgo para quienes padecen de cataratas y, también, para quienes por su trabajo se ven expuestos a una larga exposición solar”.

¿Cuándo debe operarse la catarata?

El doctor Chipont afirma que “las cataratas sólo tienen solución quirúrgica”. El consejo del especialista es “efectuar la cirugía cuando el paciente comienza a percibir los primeros indicios de deterioro de su visión”.

Cataratas: Diagnóstico

Una de las preguntas cuando sospechamos que podemos padecer de cataratas, tanto por parte de los pacientes como de los familiares, estriba en los pasos y pruebas hasta alcanzar el diagnóstico. ¿Será doloroso?, ¿resultará incómodo?, ¿obligará a un gran esfuerzo?...

En primer lugar, hay que tener claro que el objetivo del especialista es efectuar una evaluación para saber si existen cataratas y en qué grado se encuentran.

“El examen oftalmológico debe ser completo para concluir si el/la paciente sufre cataratas o si hay algo más que sólo percibiremos en un reconocimiento completo”, subraya el doctor Chipont.

“No obstante, esencialmente son tres pasos: el examen con lámpara de hendidura nos permite detectar anomalías, el examen de retina y la prueba de refracción y agudeza visual”, añade.

“Cuando el diagnóstico ya es concluyente, es el momento de afrontar la cirugía de cataratas”. “La cirugía -agrega el doctor Chipont- es la respuesta a las cataratas”.

Cirugía de Cataratas

La cirugía de cataratas consiste en la extracción del cristalino del ojo que se ha ido haciendo opaco. En su lugar se sitúa un cristalino artificial al que denominamos lente intraocular.

¿Cómo se efectúa la cirugía de cataratas?

La cirugía de cataratas extrae el cristalino deteriorado y lo sustituye por una lente intraocular. A partir de ese momento, la lente intraocular implantada efectuará la función del cristalino.

La cirugía de cataratas sólo requiere de anestesia local. Es ambulatoria, por tanto, no necesita de hospitalización, y dura en torno a unos 15 minutos. Al cabo de 24 horas, el paciente realiza vida normal, con la particularidad de que lo hace habiendo recuperado su visión.

¿Para qué sirven las lentes intraoculares?

Una de las cuestiones más importantes cuando nos sometemos a una cirugía de cataratas es la elección de la lente intraocular que nos implantará el cirujano. Esa lente intraocular es la que sustituye al cristalino dañado cuando nos operamos de cataratas.

Las lentes intraoculares no sólo son seguras, sino que también cuentan con una capa que, a partir de su implantación, nos protegerá de la acción de los rayos ultravioleta procedentes del sol, que podría dañar los tejidos oculares.

¿Qué tipos de lentes intraoculares existen y cuál elegir?

A la hora de elegir la lente intraocular debemos saber que existen tres tipos de lentes intraoculares:

Lentes Intraoculares Monofocales

Lentes Intraoculares Bifocales

Lentes Intraoculares Trifocales

Lentes Intraoculares Monofocales: Garantizan la correcta visión a distancia lejana. Necesitará gafas de cerca y distancia intermedia.

Lentes Intraoculares Bifocales: Garantizan la correcta visión de cerca y de lejos. No a distancia media.

Lentes Intraoculares Trifocales: Garantizan la correcta visión de cerca, de lejos y a media distancia.

La cirugía de cataratas se realiza en dos partes. Un día se opera un ojo, y otro día el otro.

¿Cómo es la visión tras la operación de cataratas?

“Tras la cirugía de cataratas el paciente recupera la visión. Distingue con nitidez los objetos y los colores de esos objetos. Es una cirugía eficaz, que ofrece resultados inmediatos”, explica el doctor Chipont.

¿Por qué operarme ahora de cataratas?

El doctor Chipont afirma que “la cirugía de cataratas no puede retratarse. La salud ocular del paciente de cataratas no mejora. Al contrario, empeora cada vez más”.

“Las consultas médicas son lugares seguros”, explica el doctor Chipont. En el caso de Oftálica, la clínica cuenta unas instalaciones quirúrgicas de más de 200 metros cuadrados.

Contar con quirófano propio, como es el caso de Oftálica, es importante porque el paciente recibe en un mismo espacio el diagnóstico, el tratamiento y las revisiones periódicas. Con un personal que conoce y en un espacio que le resulta familiar, lo que evita el incremento del estrés.

Espacio seguro

Además, Oftálica ha puesto en marcha una batería de medidas de seguridad e higiene que siguen las indicaciones marcadas por las autoridades sanitarias.

En este sentido, los pacientes son objeto, a su llegada, de un breve test para conocer si han padecido covid o han estado en contacto con alguna persona que haya padecido covid.

Además, en Oftálica solicitamos:

Mascarilla es obligatoria en todas las instalaciones.

es obligatoria en todas las instalaciones. Toma de temperatura a la llegada a la clínica

a la llegada a la clínica Higienización de manos con gel hidroalcohólico

de manos con gel hidroalcohólico Carteles indicadores

indicadores Circuitos separados

separados Distancia interpersonal en salas de espera

interpersonal en salas de espera Filtros Anti Covid en las consultas

en las consultas Quirófano con máximas medidas de limpieza, higiene y asepsia

El doctor Chipont subraya que “las afecciones y patologías que afectan a la salud visual y, muy especialmente, las cataratas, no dejan de desarrollarse salvo que las sometamos al tratamiento adecuado. Por ello, es necesario acudir al oftalmólogo en el caso de notar algún síntoma que indique que algo no funciona correctamente en nuestros órganos visuales”.

“Una visita al oftalmólogo evita que los problemas oculares crezcan y se desarrollen y favorecen que, por el contrario, pongamos solución a aquello que dificultaba nuestra correcta visión. Esto, sucede con las cataratas. No tratarlas sólo empeorará nuestro estado”, ha concluido.