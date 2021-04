La doctora Verónica Legidos, ginecóloga especialista en reproducción asistida de VITA Medicina Reproductiva en IMED Elche, da respuesta en el encuentro digital celebrado en INFORMACIÓN a los interrogantes más importantes que rodean a los tratamientos de gestación artificial.

¿Conoces todas las técnicas, tratamientos y posibilidades que tienes como mujer para cumplir tu sueño de quedarte embarazada? Son muchas las mujeres que deciden dar el paso e iniciar un tratamiento de reproducción asistida, cada vez hay más féminas y parejas que recurren a estas técnicas para vivir uno de los momentos más especiales de su vida y cumplir el sueño de tener un bebé. Un proceso que puede llevarse a cabo por varias vías, información que es vital que se conozca antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento.

Conocer todas las opciones que una mujer tiene para quedarse embarazada es vital para iniciar este proceso médico. Este ha sido el objetivo del webinar celebrado y organizado por INFORMACIÓN junto al centro VITA de Medicina Reproductiva instalado en los hospitales IMED Levante y Elche. Un encuentro protagonizado por la doctora Verónica Legidos, ginecóloga con más de diez años de experiencia en este tipo de tratamientos.

¿Cuáles son los problemas más frecuentes que impiden en la actualidad que una mujer se quede embarazada?

La doctora Legidos ha explicado durante este encuentro que la edad materna y las alteraciones del semen, son dos de los problemas más frecuentes cuando una mujer no logra quedarse embarazada.

“Se debe tener en cuenta que la edad ideal para tener un bebé está por debajo de los 35 años, a partir de ahí empiezan las dificultades, tanto para conseguir quedarse embarazada como una vez en el proceso, también aumenta el riesgo de enfermedades en el embrión o los riesgos para la propia paciente durante la gestación”.

Otro de los factores más comunes es también la alteración del semen, “en muchas ocasiones éste no tiene la calidad o capacidades suficientes para propiciar la fecundación del óvulo, en ambos casos se puede acudir a una fecundación con donación”.

La doctora asegura que “cuando se han sobrepasado los doce meses de búsqueda de embarazo por vía natural hay que iniciar el proceso de investión y hacer estudios básicos de fertilidad para ver qué ocurre, aunque si la edad de la mujer sobrepasa los treinta y cinco años si se intenta varias veces y no se produce el embarazo no hay que llegar al año, hay que empezar el análisis antes ya que el tiempo juega en contra”. Estos estudios son vitales para valorar qué técnica se aplica en cada paciente para que sea lo más eficiente posible.

¿Qué técnicas existen para llevar a cabo la reproducción asistida?

Tal y como explica la doctora por orden de dificultad del proceso “los coitos dirigidos serían el paso más sencillo, en este caso se estimulan los ovarios para que crezca el folículo y se produzca la ovulación y cuándo este se produce se programan las relaciones sexuales, en segundo lugar, se sitúan las inseminaciones artificiales en las que se estimulan los ovarios para que crezcan uno o dos folículos y se produzca la ovulación, el día clave se seleccionan los espermatozoides que tienen mayor potencial y el día que sale el óvulo la muestra se coloca en el útero para que se produzca la fecundación”.

Estas dos más sencillas dan paso a la fecundación in vitro que es algo más compleja; “en este caso durante la estimulación que se realiza a la mujer es necesario que crezcan varios óvulos a la vez en los dos ovarios por lo que se utiliza medicación, normalmente inyecciones subcutáneas que las pacientes se administran ellas mismas. Para la extracción de los óvulos se realiza una pequeña intervención de unos veinte minutos, una vez extraídos se valora su estado y si son maduros se seleccionan para unirlos al semen y que puedan ser fecundados, al día siguiente es cuando se valora si esta unión se ha realizado de forma correcta y qué embriones son de mejor calidad y elegir uno para transferirlo dentro del útero, por lo general se transfiere uno para evitar los embarazos gemelares que son de mayor riesgo, por ello los sobrantes se guardan para futuros intentos en caso necesario” puntualiza Legidos.

¿En la fecundación in vitro, qué se tiene en cuenta a la hora de seleccionar el embrión?

En muchas ocasiones se hace un estudio genético o cromosómico a los embriones para evitar problemas con enfermedades genéticas y evitar así que el futuro bebé las padezca. A través de estos estudios se eligen los embriones que estén sanos o aquellos que sean portadores pero que no la hayan desarrollado para evitar las enfermedades por trascendencia.

Como ejemplifica la experta “en los estudios cromosómicos se detectan de forma previa síndromes que podría padecer el embrión como son el síndrome de Down, síndorme de Turner, etc que normalmente están aparejados a la edad materna y en el caso de aquellas que tienen más de 38 años pueden ser más frecuentes y aumenta el riesgo. Para estos procesos se realiza una pequeña biopsia al embrión en el que se le extraen varias células, algo que no le afecta para en ningún momento”. Ambas técnicas previenen abortos sobre todo en el primer trimestre del embarazo.

¿Qué cualidades debo tener si quiero ser donante de óvulos o espermatozoides?

Tanto en el caso de la inseminación artificial como en la fecundación in vitro se necesitan donantes. Para seleccionar los óvulos o el semen idóneo para cada paciente se tienen en cuenta sus características físicas y su grupo sanguíneo para que se parezca lo máximo posible.

Para poder ser donante de óvulos se deben pasar una serie de pruebas y cumplir unas características específicas, pero es indispensable la edad, se debe tener entre 18 y 34 años ya que la calidad de los óvulos en este periodo es muy buena, además tienen que estar sanas y no tener padecer ninguna enfermedad; a todo esto, se suma una evaluación psicológica.

Una vez completado todo el proceso previo entran en el programa de donación. En el caso masculino el proceso es el mismo, pero se suma el análisis de la calidad del semen. En todos los casos la donación es anónima y voluntario por tanto no se pueden ver datos ni fotos ni conocer ningún dato ni por parte del donante ni de la persona receptora.

¿Ha afectado la covid-19 a los procesos de reproducción asistida?

“En general no, sí que hemos tenido cancelaciones de citas por casos positivos en uno de los dos miembros de la pareja, pero se han modificado las fechas del tratamiento y ya está. Es cierto que tras pasar la enfermedad se recomienda que pasen dos semanas para retomar o iniciar el tratamiento” sentencia Verónica.

La experta asegura que “es una ventaja que el centro de medicina reproductiva VITA esté dentro del hospital IMED porque se dispone de todos los profesionales necesarios dentro del proceso, bien sea a nivel médico o psicológico, ya que en muchas ocasiones el tratamiento se complica y es necesario que los pacientes reciban ayuda para poder seguir adelante y conseguir finalmente su sueño”.