La próstata es el órgano que más problemas origina al varón a lo largo de su vida, pero si se detecta a tiempo todos ellos tienen solución, incluso el más temido: el cáncer. Los últimos avances científicos y farmacológicos permiten mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes que sufren tumores prostáticos y, en un alto porcentaje de casos, remediar definitivamente el problema.

Precisamente, sobre cómo abordar el cáncer de próstata ha tratado el webinar organizado ayer por INFORMACIÓN y el Hospital Vithas Medimar de Alicante. Un encuentro digital con el doctor Bartolomé Lloret, urólogo y director de la Unidad de Urología y Andrología del centro hospitalario en el que se resolvieron dudas en directo sobre los métodos de diagnóstico, prevención y mejores tratamientos para esta enfermedad que tanto preocupa a los varones.

Durante el encuentro, moderado por Toni Cabot, director del Club Información, quedó claro que la medicina actual tiene nuevos instrumentos que permiten que la próstata haya pasado de ser una enfermedad que conlleva muchos problemas a ser mucho más manejable, tratable y menos invasiva.

El mejor método para detectar el cáncer de próstata

El diagnóstico siempre comienza con una charla con el paciente, una ecografía, una analítica y una exploración, hasta ahí la revisión rutinaria. Para aquellas personas en las que hay sospecha de tumor será necesaria una resonancia magnética, y por último, una biopsia para la confirmación defintiva.

El Hospital Vithas Medimar de Alicante ha incorporado recientemente una nueva técnica llamada biopsia de próstata por fusión que permite mucha más efectividad a la hora de diagnosticar el tumor de próstata. “Mediante un sofisticado software fusionamos las imágenes que aporta la resonancia magnética multiparamétrica con las imágenes ecográficas, de esta manera cuando biopsiamos lo hacemos en el punto exacto, siendo más precisos, efectivos y logrando menos efectos secundarios”, ha señalado el Dr. Lloret durante el webinar.

Este avance permite un 35% más de precisión frente a la biopsia tradicional gracias a la combinación de la biopsia con la resonancia multiparamétrica, una prueba que nos proporciona información sobre la forma de la próstata en sus diferentes partes, así como de los órganos vecinos que la rodean y sus relaciones para poder detectar anomalías mucho más rápido que hace unos años.

“De cada diez varones con sospecha de padecer cáncer de próstata, cinco tienen tumor. Sin embargo, con la biopsia clásica sólo éramos capaces de diagnosticar dos” -afirma el experto- “por lo que podemos hacernos una idea del enorme avance que supone la biopsia fusión en el diagnóstico de tumores prostáticos”.

¿Cómo se trata actualmente el cáncer de próstata?

El doctor Lloret hace hincapié en dos aspectos fundamentales. “El paciente debe saber que cuando el cáncer de próstata está localizado puede curar totalmente mediante radioterapia o bien cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, cuando el tumor no es localizado (está extendido) no llega a curarse, pero hoy en día debe estar tranquilo porque existen múltiples opciones para que pueda convivir con su enfermedad perfectamente y tener una vida normal, sin dolor ni molestias”.

Dentro de las opciones de tratamiento para un tumor localizado nos encontramos con la cirugía laparoscópica. “El paciente no debe tenerle miedo a la cirugía para eliminar un tumor, hoy en día no es el principal motivo de preocupación. Se trata de intervenciones mínimamente invasivas, robóticas y nada agresivas. Por supuesto, los efectos secundarios se han reducido exponencialmente”.

En cuanto a la radioterapia, ha sufrido un gran avance en los últimos años “y es una opción tan válida como la cirugía: los resultados son excelentes”. El experto destaca que tiene mayor precisión, mejor potencia, va directamente a la zona tumoral y evita las zonas de alrededor.

“Desde Vithas disponemos del mejor equipo de radioterapia que existe en el mundo. Fuimos uno de los primeros centros hospitalarios en España en utilizar aceleradores de última generación que, asociados a nuevas técnicas que permiten introducir un gel entre el recto y la próstata para evitar los efectos secundarios de la radioterapia, nos permiten conseguir en 4-5 sesiones resultados que antes se conseguían en 25-30”, afirma el doctor.

En este sentido, comenta el urólogo, que preocupa más al paciente los posibles problemas de disfunción eréctil o incontinencia urinaria que la propia cirugía o radioterapia. “Suelen ser efectos temporales que desaparecen con el tiempo, pero si aun así persistieran, existen soluciones y tratamientos farmacológicos más que efectivos para atajarlos”.

¿Podemos hacer algo para prevenirlo?

El doctor señala que el diagnóstico precoz es la mejor prevención ante posibles complicaciones futuras. “Uno de cada seis hombres va a padecer un cáncer de próstata antes de los 80 años. Es fundamental detectarlo precozmente”.

Normalmente, los problemas de próstata comienzan a aparecer en el hombre a partir de los 50 años de edad, por lo que la primera visita al urólogo no se debe posponer si este es su caso. En el caso de que sea un paciente joven pero con antecedentes de familiares directos, las revisiones deberán adelantarse y comenzar a partir de los 40 años.

“No obstante”- indica Lloret - “ante cualquier molestia o señal extraña que se represente en el organismo del hombre: cuando micciona y “corta”, cuando tiene que levantarse a orinar varias veces durante la noche, cuando es una micción fina y lenta, y por supuesto, cuando nota molestias... Se debe interpretar como el momento crucial para asistir al urólogo y buscar una solución temprana”, señala el doctor Lloret.

Cabe destacar que, a nivel genético, el cáncer de próstata puede darse por parte de ambos progenitores, por lo que hay que investigar tanto la línea materna como la paterna. Afirma el doctor que hay mujeres que han padecido cáncer de mama que también transmiten esa alteración de determinados genes a sus hijos y, por tanto, la posibilidad de que se produzca un cáncer de próstata.

Hoy en día, todavía no hay medicina que pueda prevenir el tumor de próstata, pero seguir un estilo de vida saludable, con una buena alimentación y ejercicio frecuente puede variar la influencia que genéticamente viene condicionada. “No significa que no vayamos a padecer un cáncer de próstata si estamos predispuestos a tenerlo genéticamente, pero sí que no se desarrolle de la misma manera, con la misma virulencia. Cada vez se está investigando más en ello para que el desarrollo del tumor sea más benévolo”, concluye el urólogo del Hospital Vithas Medimar de Alicante.

Aquí puedes ver el webinar sobre cáncer de próstata del Dr. Lloret

Más información

Hospital Vithas Medimar Alicante

Tlf: 965 16 22 00

Centro de Salud para el Hombre - Dr. Bartolomé Lloret