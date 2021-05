Banco Sabadell quiere fortalecer su posición en el segmento Negocios subrayando su mayor virtud: el gran nivel de especialización y conocimiento de su equipo de gestores. Con más de un millón de clientes y con una cuota de mercado del 21%, la entidad lanza la campaña «De especialista a especialista» para crecer en un total de 32 nichos sectoriales.

¿El objetivo? Aumentar la cuota de mercado de esos sectores e incrementar el volumen de negocio a través de la especialización de la red comercial y el posicionamiento de marca. La campaña del banco se ha desarrollado con la implicación de sus expertos en la red comercial, así como con la colaboración de los propios clientes y de colectivos profesionales y asociaciones representantes de cada sector para comprender aún mejor la singularidad y necesidades de sus respectivos negocios.

«De especialista a especialista» arranca ofreciendo las nuevas ofertas sectoriales a farmacias y centros médicos y se trasladarán de manera progresiva al resto de sectores a lo largo del año.

La mejor gestión para tu farmacia

Ya sea para abrir una nueva farmacia o comprar una licencia existente, puedes consultar las condiciones preferentes de préstamos del banco. Contarás con un equipo de expertos en financiación que valorará tu operación con todo detalle. Facilidades en pagos de facturas e impuestos, pago con tarjeta de cualquier importe para tus clientes con una oferta muy competitiva de TPV o la posibilidad de realizar ingresos en efectivo durante las 24 horas del día son algunas de las ventajas que Banco Sabadell ha preparado para tu farmacia.

Además, sabiendo que estar a la última y ampliar o renovar el equipamiento es importante para la continuidad y diferenciación de tu negocio, el banco ha desarrollado dos soluciones específicas para tu sector:

Con FarmaRenting podrás renovar robots, impresoras, equipos de laboratorio, cruz luminosa y rotulación etc., sin necesidad de destinar total o parcialmente los recursos del negocio.

podrás renovar robots, impresoras, equipos de laboratorio, cruz luminosa y rotulación etc., sin necesidad de destinar total o parcialmente los recursos del negocio. Con Leasing Farmacias, además de mobiliario, también podrás financiar la compra del local, al 100 % de la inversión, con opción de compra al vencimiento y con la ventaja de diferir el pago del IVA en las cuotas durante la duración del contrato.

Facilidades para centros médicos

Como los tiempos cambian y las formas de atender también, Banco Sabadell pone a tu disposición todo lo necesario para que puedas realizar de forma cómoda y sencilla tus consultas médicas digitales. Si estás pensando en innovar en tu centro médico la compañía pone a tu disposición dos interesantes soluciones:

Préstamo para financiar hasta 7 años tu proyecto de videoconsulta y en condiciones preferentes.

y en condiciones preferentes. Y para que puedas cobrar a distancia las videoconsultas, con tarjeta o Bizum de forma sencilla y sin necesidad de disponer de página web, cuentas con el TPV Smart Phone & Sell, que te permite crear un link de pago que podrás compartir y enviar a tus clientes.

Además, siendo conscientes de la importancia de contar con equipos médicos de última generación Sabadell ha desarrollado las siguientes soluciones específicas para tu sector:

Con SaniRenting tú eliges al proveedor y podrás renovar higienizadores, esterilizadores, equipos de monitorización paciente, equipos de diagnóstico médico por imagen, sistemas terapéuticos, equipos de limpieza, etc., sin necesidad de destinar total o parcialmente los recursos del negocio.

tú eliges al proveedor y podrás renovar higienizadores, esterilizadores, equipos de monitorización paciente, equipos de diagnóstico médico por imagen, sistemas terapéuticos, equipos de limpieza, etc., sin necesidad de destinar total o parcialmente los recursos del negocio. Y con Leasing Médico, además de mobiliario, también podrás financiar la compra del local, al 100 % de la inversión, con opción de compra al vencimiento y con la ventaja de diferir el pago del IVA en las cuotas durante la duración del contrato.

Asimismo, entre otras facilidades la compañía ofrece la posibilidad de que los pacientes paguen tus servicios con Sabadell Consumer Finance (mediante concesión y tramitación ágil y sencilla de préstamo, sin necesidad de cambiar su banco habitual); una oferta muy competitiva en TPV y con desplazamientos sin preocupaciones para tus visitas a domicilio gracias al servicio especial de renting de vehículos.

El subdirector general y director de Autónomos, Comercios y Pymes de Banco Sabadell, Albert Figueras, considera que «estar al lado de los negocios hoy es más necesario que nunca, pero creemos que no es suficiente. Hace falta dar un plus. Y ese plus es potenciar la especialización. Por eso, queremos aportar lo mejor de lo que somos y de lo que sabemos hacer, que es nuestro nivel de conocimiento y profesionalización».

Y concluye: «De especialista a especialista pone en valor nuestra mayor fortaleza, que es entender bien a nuestros clientes del sector Negocios y empatizar con ellos para aportarles soluciones que encajen perfectamente con sus necesidades».