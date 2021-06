Llega la hora del almuerzo o la merienda y muchos optan por los clásicos: un bocadillo, un sandwich mixto, un trozo de baguette con paté... No obstante, hay una forma de convertir esta comida en una más saludable que te ayude a mantenerte en tu peso e incluso adelgazar.

El nutricionista Carlos Ríos, que acumula más de un millón de seguidores en Instagram y defiende la "comida real" frente a los alimentos ultraprocesados, tiene la clave. Se trata de cambiar el pan bimbo por uno integral y combinarlo con vegetales como la rúcula o los canónigos; grasas saludables como las que te puede proporcionar un aguacate; y un "queso real".

Pero... ¿Qué es un "queso real"? Ríos apunta que actualmente "se venden muchos con colorantes, aceites vegetales refinados, féculas y exceso de aditivos que no debe llevar uno real. Esos quesos ultraprocesados suelen ser los que vienen para untar, fundir, gratinar o en lonchas tipo sándwich". "Cuanto mayor sea el grado de curación, más grasa tiene. No obstante, esto no significa nada malo, solo que aporta más energía, pero la grasa láctea no se ha demostrado perjudicial para la salud. Los quesos tipo 'fresco' son los que menos grasa aportan por 100 g", añade el nutricionista.

¿Cómo identificar un buen queso procesado?

Según indica Carlos Ríos, el buen procesado suele estar envasado y lleva etiqueta nutricional donde se suele leer entre 1 y 5 ingredientes, pero no se encuentran cantidades significativas (menor o igual al 5-10% del total) de azúcar añadido, harina refinada o aceite vegetal refinado.

El bocadillo 'realfooder'

Ahora que ya tienes las claves para convertir el bocadillo de toda la vida en uno saludable, toma nota de los ingredientes que utiliza Carlos Ríos en el suyo:

Ingredientes del bocadillo 'realfooder'