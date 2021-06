¿Se vacunará finalmente a los menores de 12 años?

La incógnita está en los menores de 12 años. ¿Qué ocurrirá? ¿Se tomará la decisión de vacunarlos? ¿En qué edad se pondrá el límite? Dejar sin vacunar a los más pequeños supondría, según expertos, dejar sin inmunizar a un 10% o 15% de la población. ¿Qué efectos podría tener esto en la transmisión del virus?

Existe poca información sobre la respuesta inmunitaria contra el COVID-19 en niños porque la incidencia ha sido mínima. En estas franjas de edad apenas se han detectado casos. De ahí la necesidad de realizar investigación. La decisión final dependerá de lo que concluyan los ensayos clínicos que en estos momentos hay en marcha. Muchas de las vacunas anti-COVID aprobadas han comenzado ensayos pediátricos. “Hay varios estudios en marcha en niños de 6 a 11 años y de 6 meses a 5 años”, apunta Juan Gestal, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidade de Santiago y exdecano de la Facultad de Medicina.

“Los adolescentes de 12 a 17 años tienen menos riesgo de COVID-19 grave, pero pueden transmitir el virus y su vacunación ayudará a limitar más su circulación y a alcanzar la inmunidad de grupo, acortando el camino hacia la normalidad, y permitirá disminuir muchas medidas de prevención en las escuelas facilitando la docencia presencial”, expresa Gestal. Añade, además, que en Estados Unidos ya se está haciendo.

“Desde que el 10 de mayo la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) aprobó el uso de la vacuna de Pfizer para los adolescentes de 12 a 15 años, varios estados de EE UU están vacunando a los escolares para que puedan ir vacunados a los campamentos de verano. En España se les va a vacunar en la segunda quincena de agosto o primera de septiembre”, añade el experto.

Por su parte, Federico Martinón, pediatra e investigador clínico, apunta que, de momento, lo que se está solicitando es la vacunación de aquellos niños de hasta 12 años que tengan factores de riesgo adicionales y grandes dependientes. “Los adolescentes y niños en general no deberían priorizarse hasta que todos los demás grupos estén vacunados. En cuanto a estudios en niños de otras edades, están actualmente en marcha. Es previsible que los resultados de algunos de ellos estén listos a la vuelta de verano. Pero de nuevo se trata de tener todas las garantías en las fichas técnicas de las vacunas para usarlas en los niños de la misma manera que lo hacemos en los adultos, pero eso no significa que cambie la prioridad que ocupan”, añade Martinón.

Según la opinión de Gestal, “muy posiblemente no llegue a vacunarse a los menores de seis años”. “Es más –prosigue Martinón–, en estos momentos existe un debate ético sobre si antes de vacunar adolescentes en los países que vamos más avanzados en vacunación no se debería vacunar a los grupos de alto riesgo y personas de edad más avanzada en aquellos países que aún no han comenzado a vacunar o que van muy retrasados”. El dilema se centra en si conviene proteger a una población con poco riesgo, casi nulo, de pasar el COVID, o ceder dosis a países que no tienen a los más vulnerables protegidos.

¿A partir de dos años?

El debate sobre la edad a partir de la que se vacunará a los más pequeños está servido. La farmacéutica alemana BioNTech acaba de anunciar que prevé solicitar este otoño que se autorice su vacuna contra el coronavirus para niños a partir de los dos años, informó la televisión pública alemana “ZDF”. La empresa, que produce y distribuye por todo el mundo su vacuna contra el COVID junto a la farmacéutica estadounidense Pfizer, explicó que para septiembre podrían estar los resultados de las pruebas que están realizando con menores.

En EEUU vacunan ya a escolares: listos para los campamentos de este verano

La vacuna de BioNTech/Pfizer fue la primera en ser autorizada para mayores de 16 años a nivel mundial ya a finales del año pasado y la primera que recibió luz verde este mayo para los menores de entre 12 y 16 años (primero en EEUU y luego en la UE).

En Alemania, no obstante, esta fórmula no está recomendada por la Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) para todos los menores entre 12 y 16 años, sino solo para aquellos con enfermedades previas para los que una infección con el SARS-CoV-2 pueda suponer un riesgo especial. BioNTech y Pfizer comenzaron este año las pruebas en menores de 12 años, de forma escalonada, por tramos de edad, y de forma descendente, para comprobar la efectividad de su vacuna en distintos grupos y las dosis necesarias, explicó la empresa alemana. Las farmacéuticas prevén además estudiar a lo largo de este año los resultados de su fórmula contra el coronavirus en menores de entre seis meses y dos años.