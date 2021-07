Todos sabemos que hacer dieta no es comer lo mismo todos los días. Hacer dieta es sinónimo de comer saludable y variado, no sólo para estar sano si no también si quieres perder peso, quitarte esa grasa que te sobra o bajar barriga. Alimentarte correctamente y hacer ejercicio son dos máximas indispensables si quieres adelgazar.

Comer alimentos saludables y variados es imprescindibles y, por supuesto, la fruta y la verdura no pueden faltar en tu dieta. Los nutricionistas están recomendando nuevos alimentos para incluir en la alimentación como el aguacate, pero también apuestan por otro 'superalimento' como es el boniato.

El boniato, o batata, cuyo nombre científico es Ipomoea batatas, es una hortaliza parecida a la patata en el nombre y la forma, aunque muy distante botánicamente. En España se llama boniato a las variedades de piel blanca y carne firme tras la cocción, y batata al resto, pero son la misma especie. Es originaria del Perú fue traída a Europa por Colón, y los navegantes españoles se encargaron de su expansión por los innumerables archipiélagos del Pacífico, casi todos bajo soberanía española hasta 1898 como saben, en los que sigue siendo un alimento básico. Las Islas Salomón, donde aún recuerdan, para bien, a su descubridor, Álvaro de Mendaña, casi paisano de cerca de Villablino, son el país de mayor producción per cápita, y China el primer productor mundial.

Deliciosa, saciante, nutritiva, poco calórica, y muy beneficiosa para el organismo, la batata siempre fue considerada un cultivo tropical, pero del cambio climático se está derivando la ampliación de su cultivo, siendo España la primera productora europea. Su excelente carne es muy digerible, rica en antioxidantes, ideal para el tránsito intestinal, la vista, la piel y la hipertensión. Y como todos los vegetales, un manantial de minerales y vitaminas.

Además ofrece múltiples combinaciones a la hora de cocinarla ya que tiene un sabor más dulce que el de la patata. ¡A los niños también les encantará!