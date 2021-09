Los psicólogos avisan de la pandemia emocional infantil y juvenil que está por venir.

Dice Marta Padrós, psicóloga y profesora asociada en la UAB, que tardaremos algún tiempo en conocer qué efectos ha tenido la pandemia en los niños y adolescentes. Porque si los mayores hemos sufrido, ellos, aunque no siempre lo exterioricen, también. En todo este proceso, prosigue, la escuela ha jugado un papel fundamental al dotarles de “cierta estabilidad” ante una realidad cambiante que una semana te tenía en casa y a la siguiente te permitía ir a la playa. Y todo, prosigue, gracias al esfuerzo, muchas veces sin los recursos suficientes, del profesorado, que ha tirado de “vocación y entrega a sus alumnos” para tratar de amortiguar las embestidas emocionales del covid. Empieza el curso, que sigue a uno que ya tuvo subidas y bajadas y al final de otro que vivieron encerrados desde casa. Mucho estrés; muchos cambios acumulados.

Las escuelas, sostiene esta experta, han intentado priorizar la salud mental de los alumnos, generando un ambiente de rutina y estabilidad. “Una de las cosas que se han encontrado es que a medida que iba pasando el tiempo, aparecían preocupaciones y malestares vinculados a la incertidumbre”. Los adultos, prosigue Padrós, “generalmente gestionamos mal el no saber, y eso es algo que también ha afectado a niños y jóvenes”. De ahí su elogio al rol que ha desempañado la enseñanza durante este año: “La escuela fue capaz de dar continuidad cuando todo cambiaba constantemente”. Eso permitía mantener la sensación de control, imprescindible para el buen desarrollo de las criaturas.

Todo esto se ha conseguido “gracias al esfuerzo de los profesores, en muchos casos, con un coste emocional muy importante, porque ellos tenían que soportar su propia experiencia personal y familiar y la de todos sus alumnos”. Basta con hablar con docentes de centros complejos para comprobar que las aulas concentraban una enorme cantidad de historias vitales dramáticas, ya fuera por la situación laboral de los padres, la estrechez de las viviendas o la pérdida de seres queridos afectados por el covid. Por todo ello, Padrós urge o, directamente, exige que el Departament d’Educació blinde más y mejor a los profesionales, para que tengan más herramientas que les permitan abordar la crisis emocional y también para que ellos sean capaces de construir un escudo que les proteja del daño anímico.

Bajar ratios

El psicólogo Ferran Barri comparte el elogio hacia el profesorado y también reclama más medios al Govern. “Ya se hizo un gran esfuerzo con los más de 8.000 docentes que se añadieron el año pasado, pero hacen falta muchos más para bajar ratios y atender de manera más adecuada la diversidad de alumnado”. A pesar de que la presión sea inferior, sobre todo por el proceso de vacunación, Barri cree que se seguirá vigilando muy de cerca la evolución de los colegios, lo que puede generar un “innecesario estrés” en los docentes, puesto que el curso anterior, que cerró con 199 grupos confinados, el 0,28% del total, “demostró que la transmisibilidad entre alumnos es muy baja”.

Este año y medio de tanto bandazo social y sanitario, y a pesar de que la escuela ha ayudado a mantener cierta estabilidad vital, ha derivado en problemas psicológicos que no siempre se manifiestan o que no se vinculan con la pandemia. Padrós advierte de “somatizaciones (síntomas físicos de un malestar emocional) que han aparecido al cabo de un tiempo, como dormir mal, nerviosismo, miedos que antes no existían, frustración, rabia contenida…, a los que hay que añadir la dificultad de los niños y de los jóvenes de expresarlo con palabras”. “Se han dado cuenta -prosigue la psicóloga- de que la vida es mucho menos estable de lo que imaginaban, y que hay muchas cosas que escapan a su control”. Hasta dentro de unos años, detalla esta experta, "no veremos el impacto real que la pandemia habrá tenido en su desarrollo". Por lo pronto, tanto Padrós como Barri confirman que su gremio ha tenido y está teniendo mucho más trabajo que antes.

La psicóloga pone como ejemplo de malestar las vacaciones de Navidad. La pandemia daba bandazos y no estaba nada claro en qué condiciones se retomarían las clases después de las fiestas. Viene a la memoria la carta firmada por una veintena de científicos que reclamaban al Govern retrasar la apertura de coles para evitar que aumentaran los contagios. Educació no les hizo caso, pero muchos chavales, en diciembre, se fueron a casa con todo el material, preparando el terreno por si era necesario volver a las clases telemáticas. “Muchos niños tuvieron ansiedad, pero no una ansiedad clínica, sino un agobio que no podían describir y que tenía que ver con la incertidumbre de si podrían o no regresar a las aulas”, lamenta Padrós.

No contribuyó, se queja esta experta, “el mensaje de que todo iría bien”. Todos eso chavales dibujando el arco iris, imaginando una pandemia de cartón piedra que en realidad entró como un elefante en un tienda de cerámica de La Bisbal d'Empordà. Padres sin empleo, familias que se ganaban la vida fuera del sistema y que no podían solicitar ayudas, profesores con miedo de contagiarse…, todo eso llegó a los niños. Y no, no todo iba a ir bien. Podría apelarse a su capacidad de adaptarse a todo, algo que suele decirse cuando se les pone ante una situación de estrés emocional. Padrós le pone un ‘pero’ a la cosa: “Se adaptan, es cierto, ¿pero a qué precio? Habrá consecuencias…”.