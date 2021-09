Siempre que nos ponemos a dieta para adelgazar controlamos mucho lo que comemos. Sacamos alimentos de nuestro menú, intentamos añadir otros menos calóricos, con más fibra o que más saciantes y nos empeñamos en conseguirlo todo rápidamente. Pues bien, debes saber que si tu objetivo es perder peso también es muy importante que vigiles lo que bebes, no solo lo que comes. Por supuesto, crear dietas para adelgazar con alimentos sanos y saludables siempre es bueno tanto para nuestra figura como para nuestro organismo.

Las bebidas que ingerimos a la largo del día, tanto entre las comidas como fuera de ellas, juegan un papel fundamental en nuestra dieta para adelgazar. Pues bien, si quieres que tus técnicas para adelgazar funcionen adecuadamente debes controlar mucho lo que bebes. Sólo con las bebidas que ingerimos a lo largo del día podemos sumar 600 calorías a nuestra dieta, además de azúcares, gases y demás elementos que poco nos ayudan en nuestro propósito.

¿Qué bebidas eliminar para perder peso?

debes controlar todas las bebidas que consumes a lo largo del día. Desde el zumo del desayuno ( si no es natural suele tener muchos azúcares) hasta la cervecita del aperitivo, el refresco de la comida o la copita de vino de la cena. No basta con consumir solo bebidas light, zero o similar. Si quieres lograr resultados rápidamente mejor que las elimines directamente.

Beber agua para adelgazar

La única bebida que no te aporta calorías y te ayuda a adelgazar es el agua. En cualquier momento del día puedes tomarla sin problema. Si tomas un vaso antes de comer sentirás un efecto saciante que hará que comas menos.

También puedes tomar un vaso de agua templada en ayunas con el zumo de un limón. Te ayudará a quemar grasa.

Las infusiones también pueden convertirse en tus grandes aliadas.

Nada de alcohol

No nos cansamos de hablar de las calorías vacías que aportan las bebidas alcohólicas. Dependiendo de los grados que tengan aportan más o menos calorías pero todas suman. Además, si hablamos de algún tipo de combinado, a las calorías del alcohol debemos sumar las del refresco o zumo que lo acompaña. Por lo tanto, si estás a dieta olvídate del alcohol por un tiempo y rápidamente notarás los resultados.

La importancia del ejercicio físico

Acompañar tu dieta con la realización de ejercicio físico aumentará tus posibilidades de éxito y logrará que consigas tu objetivo en menor tiempo. Además, te motivará para seguir adelante. Así que ya sabes, elige el ejercicio que mejor se adapta a tu ritmo de vida y tómatelo como una nueva rutina.