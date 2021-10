El primer viernes de octubre se celebra en todo el planeta el Día Mundial de la Sonrisa. Una jornada para la simpatía, la cordialidad y la bondad, un día para dejar a un lado los problemas y sacar nuestro lado más amable. Se trata de una iniciativa que se celebra desde 1999 y tiene su origen en el creador Harvey Ball, quien ideó el famoso emoticono amarillo "smiley face", de carita sonriente.

Este día también es un buen momento para reflexionar acerca del cuidado de nuestra salud bucodental: algo que no podemos dejar pasar.

“Tu sonrisa es nuestra pasión”

Ana Belén Botella. @ana_botella_estudio

Sonríe todos los días y serás más feliz. Hoy se celebra el Día Mundial de la Sonrisa, y es que siempre hay un buen motivo para sonreír. El origen de la celebración de este día se debe al famoso “smiley face”, creado por Harvey Ball en el año 1963.

Seguro que tienes muchos motivos para hacerlo. Si sonríes te comunicas y te relacionas mejor con la sociedad. Nuestro consejo es que comiences el día contento, con entusiasmo, dejando a un lado emociones negativas.

¿Sabes que hay muchos beneficios para tu salud si sonríes?

La sonrisa te permite relacionarte mejor con otras personas. Contagias optimismo, activas las endorfinas y hormonas de la felicidad y consigues tener un mayor bienestar. Nuestra piel está más luminosa y hace que tengamos mejor aspecto. Además sonreír protege nuestro corazón porque elimina tensiones y estrés.

Hay personas que les cuesta sonreír porque no tienen unos dientes bien alineados, ni muy blancos o porque les falta alguna pieza...

Olvídate de los complejos porque en Lobato Dental te vamos a ayudar a que luzcas una bonita sonrisa en tu día a día. Nuestro centro está formado por un equipo de profesionales ampliamente cualificados y especializados en todas las ramas de la odontología. Pero sobre todo nos diferenciamos por el trato con nuestros pacientes. Un trato individualizado y muy personalizado. Desde que entras por la puerta hasta que sales con tu sonrisa soñada.

Un equipo con más de 25 años de profesión, aportan a esta clínica conocimientos y protocolos altamente beneficiosos para nuestros pacientes.

Porque tu sonrisa es nuestra pasión.

“Odontología Interpersonal: Seis sesiones para el bienestar de tu boca”

Ambrosio Bermejo Fenoll. Estomatólogo. Catedrático de Medicina Bucal.

Los dentistas pasamos muchas horas al lado de cada paciente. Además del tratamiento odontológico debemos informar al enfermo sobre los beneficios de una vida sana a través de buenos hábitos como la higiene bucal, la dieta, el ejercicio físico y la relajación.

Las preocupaciones, tensiones, estrés y frustraciones son algunos de los factores que lo desestabilizan. Debido a ello se desarrollan parafunciones, por ejemplo, rechinar los dientes o arrugar los labios y como consecuencia aparecen desórdenes dentales, periodontales, articulares, musculares y estéticos.

Para tratar de compensar estos trastornos, se utiliza drogas legales (nicotina del tabaco, alcohol, ansiolíticos y antidepresivos) e ilegales (cocaína, cannabis y anfetaminas) que empeoran cualquier situación.

Las drogas artificiales inhiben la producción de nuestras «drogas naturales» como son las endorfinas y las anandamidas.

La única forma de producir y fomentar, de una manera sana, estas drogas naturales y combatir el estrés, son el deporte y los métodos de relajación. Desde Clínica Dental Dr. Bermejo hemos puesto a punto tratamientos al respecto: seis sesiones para el bienestar.

El tratamiento de introducción consta de una 1ª sesión con información de las alteraciones que inducen a la ansiedad y a la depresión; una 2ª sesión de relajación respiratoria para la relajación muscular; y una 3ª sesión de respiración nasal para la relajación visceral y mental.

El tratamiento avanzado continúa con una 4ª sesión de autohipnosis y sueño; una 5ª sesión de sistematización a lo largo del día, fuera de los momentos de meditación y una 6ª sesión de recapitulación, gestión del tiempo y aplicación de aparato de biofeedback.

Equipo médico

Dr. Ambrosio Bermejo Fenoll. Estomatólogo. Catedrático de Medicina Bucal.

Estomatólogo. Catedrático de Medicina Bucal. Dr. David Bermejo Jover. Odontólogo. Periodoncista e Implantólogo.

Odontólogo. Periodoncista e Implantólogo. Dr. Ambrosio Bermejo Benito. Odontólogo. Ortodoncista.

Arte dental, ciencia, tecnología y empatía con el paciente.

¿Por qué es tan importante la salud dental desde la infancia?

En lo relativo a la salud, la prevención es fundamental porque tiene como objetivo evitar problemas futuros, así como detectar posibles afecciones o enfermedades a tiempo. Y en el caso de la salud dental, no es diferente.

Una buena salud bucodental es resultado de una óptima prevención y educación en salud oral, aspectos estos últimos de los que es responsable su higienista dental, sanitario que forma parte del equipo odontológico que encontrará en su clínica dental.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) y comunidades científicas tan relevantes como la EFP (Federación Europea de Periodoncia), están alertando de las consecuencias fatales que una mala higiene bucodental puede tener en el resto de la salud de la persona, conocido como enfermedades sistémicas. Tan es así, que la evidencia científica disponible sugiere que puede haber una asociación bidireccional entre enfermedades neurodegenerativas y periodontitis, con la enfermedad cardiovascular, la diabetes, y el parto prematuro….

El principal objetivo de la prevención es la educación. La cual se basa en promover estilos de vida saludables. Por este motivo, el higienista dental empieza a trabajar en los más pequeños de la casa. Porque son en ellos en los que se debe de crear y fomentar valores, conductas y pautas de vida sanas.

Adquirir buenos hábitos en higiene dental que incluye: una adecuada, variada y rica dieta en alimentos, evitar azúcares, no fumar, no consumir alcohol, cepillarse los dientes 3 veces al día, de 2 a 3 minutos cada vez, realizar enjuagues de flúor habitualmente, usar el cepillo interdental o hilo dental a diario para eliminar la placa que queda en los lugares donde el cepillo dental no alcanza, y revisiones periódicas al dentista desde bien pequeños. Esta es la fórmula para tener una boca sana.

Educar, es fundamental para que se entienda la importancia de adquirir hábitos saludables; ya que muchas veces se adquieren hábitos incorrectos derivados de poca o nula información. Y es en el higienista dental, en quien recae este deber de educar en salud bucodental; ya que su labor principal, es la prevención. Además de que es el único junto con el estomatólogo u odontólogo, que puede trabajar en boca del paciente.

Como dice el refrán: “Más vale prevenir que curar”. Pregunte por su higienista dental. Y salude a la vida con una sonrisa sana.

