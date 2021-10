Si estás pensando en empezar una dieta para adelgazar pero te da pereza porque ya empieza a hacer frío y te apetece tomar platos de cuchara, no desesperes. Esta época es ideal para tomar platos calientes como sopas y caldos para perder peso. Sus ingredientes son naturales y están cargados de vitaminas y minerales muy beneficiosos para el organismo. Además, cuentan con propiedades diuréticas y saciantes que los convierten en los aliados perfectos para bajar de peso. Hay multitud de recetas de caldos depurativos que en pocos días limpian tu organismo y te ayudan a quitarte esos kilos de más de encima. Hoy te proponemos una receta diferente: la sopa de col para adelgazar.

Cómo hacer sopa de col para adelgazar

Se trata de una preparación sencilla y rápida. Como habrás podido imaginar su ingrediente principal es el repollo o la col. Se trata de un vegetal que aporta una gran cantidad de fibras a tu organismo. Además es rico en clorofila. Es un alimento ideal para evitar la retención de líquidos y facilita el tránsito intestinal. Tradicionalmente este alimento se ha usado para tratar los resfriados, la sinusitis y hasta las hemorroides.

Los ingredientes para la sopa de col son sencillos. Necesitas media col, 5 cebollas, 5 tomates, dos ramas de apio y dos pimientos verdes. Debes lavar y cortar bien todos los ingredientes y ponerlos en una cazuela grande con tres litros de agua. Deja de hierva durante cuarenta minutos a fuego lento. Retira del fuego y ya tienes la sopa lista. Puedes guardarla en la nevera e ir consumiendo un tazón cada día.

Cómo tomar la sopa de repollo para adelgazar

El mejor momento para tomar la sopa de col para adelgazar es a mediodía. Durante una semana toma cada día este preparado. Por la noche, a la hora de cenar, es mejor evitarlo ya que puede causarte alguna molestia estomacal y evitar que duermas bien, otro punto fundamental en tu día a día para perder peso.

Otras sopas y caldos para perder peso

Como ves esta sopa es ideal para perder peso. Además es sana y barata. Sin embargo, el único problema que puedes encontrarte es que no te guste el repollo. Si este es tu caso, no desesperes. Tenemos otras muchas propuestas de sopas y caldos depurativos para adelgazar. Seguro que alguno se adapta a tus necesidades y tomarlo durante unos días no supone ningún esfuerzo. Puedes probar por ejemplo con la sopa quemagrasas, la crema de verduras o la sopa de cebolla. También puedes incluir alguna bebida caliente para perder peso en tu rutina diaria.

Por supuesto, debes tener muy claro que ninguna dieta es milagrosa. Junto a las sopas y caldos que te proponemos debes tomar alimentos sanos y saludables y evitar otros que no lo son tanto como el alcohol o las bebidas azucaradas. Además, es importantísimo que incluyas el ejercicio físico como una rutina más de tu día a día. Combinando todos estos factores lograrás tu objetivo de perder peso de forma gradual y no recuperarlo rápidamente.