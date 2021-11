Los glúteos son una de las partes que más cuidamos de nuestro cuerpo. A todos nos gustaría lucir unas nalgas duras y firmes pero este objetivo no es nada fácil. En esta zona se acumulan grasas rápidamente y la flacidez y la temida celulitis tampoco ayudan a lucir un culo perfecto. Además, hay dietas para adelgazar que nos hacen perder peso y volumen pero no garantizan un culo duro. Pero no hay que desesperar. Vamos a proponerte una sencilla rutina que solo te llevará diez minutos cada día y que en breve dará como resultados unos glúteos más firmes y elevados. Si te preguntas qué hacer para endurecer los glúteos sigue leyendo y recuerda una palabra clave: sentadillas.

Las sentadillas son para muchos expertos el mejor ejercicio para acabar con el culo flácido y la celulitis rápidamente. Y es que sí, es posible poner los glúteos duros en un mes. Solo tienes que ser constante. No sirve de nada pegarte la paliza el primer día y después estar tres días sin hacer nada. El mejor truco para endurecer las nalgas es la constancia.

La rutina que te proponemos es sencilla y no te llevará mucho tiempo. Dedica diez minutos al día a fortalecer tu retaguardia y comenzarás a ver los resultados en dos semanas. Eso sí, es importante que realices los ejercicios correctamente.

Cómo hacer bien las sentadillas

Nuestra propuesta son las sentadillas más sencillas para comenzar. Sin aparatos o pesos adicionales. Sólo con el peso de tu propio cuerpo pero cuidando mucho la postura para evitar lesiones o dolores innecesarios. Si al cabo de las dos semanas ya vas notando los resultados puedes ir haciendo ejercicios más complejos e introducir elementos adicionales para aumentar la eficacia del ejercicio.

En primer lugar debes colocarte bien. De pie y con las piernas separadas de forma que los pies estén en línea con los hombros. Además, debes mantener en todo momento la espalda recta, sin arquear. En esta posición flexiona tus rodillas y baja tu cuerpo como si fueras a sentarte. Cuando alcances la postura de sentado aguanta la posición durante unos segundos con cuidado de no forzar las lumbares y sube de nuevo regresando a la posición inicial.

¿Cuántas sentadillas hay que hacer al día para tener el culo duro?

Si te preguntas el número exacto de sentadillas que debes realizar cada día para lograr tu objetivo nosotros lo vamos a contabilizar en tiempo. Al principio los músculos no estarán acostumbrados y podrás hacer menos sentadillas pero poco a poco irás ganando elasticidad y resistencia y en el mismo tiempo que al principio realizarás muchos más ejercicios. El tiempo establecido en esta rutina es de 10 minutos diarios.