Es tiempo de sopas, purés y caldos calentitos. Si en estos momentos te has propuesto adelgazar pero no te apetece comer ensaladas y batidos fríos, no te preocupes. Los platos ligeros de cuchara pueden convertirse en tus mejores aliados para perder peso. Además, si eliges bien los ingredientes de tus caldos aportarás a tu organismo una dosis extra de vitaminas y nutrientes muy beneficiosos para fortalecer tu sistema inmunológico ante los ataques de los virus y de los resfriados. Hoy te proponemos un caldo depurativo para eliminar toxinas y limpiar tu organismo en solo cinco días.

El mejor caldo depurativo para eliminar toxinas

La receta de este caldo depurativo para eliminar toxinas es muy sencilla. Todos y cada uno de sus ingredientes tienen propiedades diuréticas, desintoxicantes y antioxidantes. Tal es el caso de la cebolla, el apio y el puerro. Las zanahorias aportan muchas vitaminas y el limón ayuda a depurar el hígado. Todo esto lo convierte en el caldo ideal para depurarte por dentro. Tu figura también lo notará y en pocos días lucirá más esbelta.

Cómo preparar una sopa para limpiar tu organismo

Preparar esta sopa para limpiar tu organismo es muy fácil. Solo necesitas 4 cebollas pequeñas, un puerro, una rama de apio, un nabo, tres zanahorias, un limón, una hora de laurel y un poco más de un litro de agua. El proceso es muy simple.

Limpia y corta todas las verduras en trozos medianos y ponlas en un cazo a cocer junto con el agua y el laurel. Cuando comience a hervir, tápalo, baja el fuego y mantén la cocción durante media hora más. Una vez listo retira del fuego y añade el zumo del limón.

Puedes guardar el preparado en la nevera y ya tendrás sopa para varios días.

Lo ideal para que el efecto de esta sopa sea mayor es acompañarla de una dieta sana en la que evites ciertos productos como el alcohol y las bebidas azucaradas. Realizar ejercicio físico de forma habitual es el complemento ideal para perder peso de forma gradual y no recuperarlo a las primeras de cambio.

Otras sopas y caldos para adelgazar

Si te ha gustado la idea del caldo depurativo para adelgazar pero te aburres de comer siempre lo mismo, no desesperes. Tenemos muchas más propuestas de sopas para adelgazar que puedes preparar en una tarde y guardar en el frigorífico para toda la semana. De esta forma te asegurarás tomar un plato adelgazante y sano cada día sin que esto suponga un gran esfuerzo ni pasar mucho tiempo en la cocina.

Nuestras propuestas son una sopa quemagrasa, una bebida caliente, una crema de verduras y una sopa de cebolla. Todas ellas están preparadas con productos de temporada y aportan muchas vitaminas y muy pocas calorías. Únete a la moda de las sopas para perder peso y tu figura te lo agradecerá.