Si te has propuesto adelgazar de una forma sana y sin efecto rebote debes tener claro que quizá una dieta para adelgazar drástica no será suficiente. Lo mejor para perder peso y mantenerlo en el tiempo es que añadas a tu rutina diaria hábitos de vida saludables. Las infusiones te ayudarán a quemar grasas y a eliminar esos kilos de más. Y además, no te costará mucho esfuerzo tomarlas.

Tomar tés para adelgazar de forma habitual puede convertirse en la mejor forma de mantenerte en tu peso ideal. El té verde y el té rojo son dos de las mejores infusiones para adelgazar. Cada una tiene sus propias características. Si alguna vez te has preguntado cuál de las dos es mejor para adelgazar o si puedes consumirlas juntas, sigue leyendo, tenemos todas las respuestas.

Beneficios del té verde para adelgazar

El té verde es un excelente antioxidante y una de las mejores infusiones quemagrasa, por lo que es el complemento ideal en tu dieta para adelgazar. Además, es saciante y ayuda a quemar grasas por su acción termogénica. También es ideal para el cuidado de la piel y para controlar la presión arterial.

Té rojo para perder peso

El té rojo también es ideal para adelgazar. Te ayuda a quemar grasas gracias a su poder termogénico y además ayuda a bajar los niveles de colesterol También es diurético, por lo que te ayuda a prevenir la rentención de líquidos y favorece la eliminación de toxinas.

Diferencias entre el té rojo y el té verde

A pesar de que ambos son excelentes aliados para perder peso, sí hay diferencias entre el té verde y el té rojo. El té rojo tiene mayor efecto saciante que el té verde. Es más denso y nos ayuda a reducir el apetito. No es que su poder adelgazante sea mayor, pero al ser más saciante nos ayudará mucho en la dieta.

Como ya hemos comentado, ambos tés tienen entre sus propiedades la de aumentar la temperatura de nuestro organismo y hacer que éste consuma energía más rápido.

¿Es bueno combinar té rojo y té verde para adelgazar?

Si quieres combinar el té rojo y el té verde para adelgazar pero no tienes claro si es conveniente o no, la respuesta es clara: sí. Combinar ambos té es la manera más eficaz para perder peso.

¿Cuántas infusiones para adelgazar puedo tomar al día?

Lo mejor es tomar una taza de té rojo por la mañana y una taza de té verde por la tarde. La razón debemos buscarla en la cantidad de teína que tiene el té rojo y que es superior a la del té verde. Por eso es mejor evitarlo en la últimas horas del día para prevenir problemas de insomnio. Puedes aumentar la dosis de té verde y tomar hasta dos tazas de esta infusión más la de té rojo de las mañanas.

Puedes acompañar ambos tés con unas gotas de limón y endulzarlos con un poco de canela en polvo.