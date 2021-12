Si te has propuesto adelgazar de una forma sana y sin efecto rebote debes tener claro que quizá una dieta para adelgazar drástica no será suficiente. Lo mejor para perder peso y mantenerlo en el tiempo es que añadas a tu rutina diaria hábitos de vida saludables. Las infusiones te ayudarán a quemar grasas y a eliminar esos kilos de más. Y además, no te costará mucho esfuerzo tomarlas.