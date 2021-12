Es tiempo de sopas, purés y caldos calentitos. Si en estos momentos te has propuesto adelgazar pero no te apetece comer ensaladas y batidos fríos, no te preocupes. Los platos ligeros de cuchara pueden convertirse en tus mejores aliados para perder peso. Además, si eliges bien los ingredientes de tus caldos aportarás a tu organismo una dosis extra de vitaminas y nutrientes muy beneficiosos para fortalecer tu sistema inmunológico ante los ataques de los virus y de los resfriados.