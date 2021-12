El Hospital Vithas Medimar ha incorporado un novedoso equipamiento en el área de ginecología destinado al cuidado de la mujer. Se trata del vaginal training o entrenamiento vaginal, un tratamiento tecnológico diseñado para enseñar a la paciente a contraer el músculo del suelo pélvico.

El tratamiento se aplica a través de electroestimulación, aunque lo más característico es que la paciente realiza el ejercicio a través de un juego interactivo, similar al clásico ‘comecocos’, que le permite aprender a contraer correctamente los músculos.

La finalidad del “juego” es recuperar la fortaleza del suelo pélvico y los beneficios que eso conlleva. A diferencia de los ejercicios de Kegel o las bolas chinas, en los que la mujer no sabe con certeza si lo está haciendo bien o está contrayendo otros músculos, este nuevo equipo permite detectar si se realizan bien las contracciones, así como el tiempo que se debe mantener una contracción o la fuerza con la que hacer el ejercicio y el músculo a trabajar.

¿En qué consiste el ‘vaginal training’?

Este entrenamiento consta de cinco a diez sesiones. Se realiza proporcionado a la paciente una sonda unipersonal que coloca en su vagina para detectar y mostrar en la pantalla interactiva las contracciones voluntarias del suelo pélvico.

La aplicación del tratamiento redunda en el fortalecimiento del suelo pélvico debilitado por el paso de los años, el deporte o el peso de los embarazos; ayuda en la recuperación del tono muscular de la vagina, previene futuros prolapsos, disminuye las pérdidas de orina y, además, mejora las relaciones sexuales.

Se trata de una técnica no invasiva, que no precisa preparación previa y que no presenta complicaciones ni contraindicaciones.

¿Qué es la patología de suelo pélvico?

La patología de suelo pélvico, que engloba síntomas como la incontinencia urinaria y fecal, el dolor perineal o las disfunciones sexuales, entre otros, supone un 30% del total de cirugías ginecológicas que se realizan en España, según datos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

Por qué se debilita el suelo pélvico y cómo fortalecerlo

El suelo pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos antigravitatorios que se encuentran en la base de la pelvis. Se incluye dentro del sistema core, los músculos profundos que forman las paredes que “encierran” nuestro tronco: el abdomen, el diafragma, los oblicuos, la musculatura lumbar y el suelo pélvico.

Su función más conocida es la de retener las vísceras del abdomen y la pelvis, es decir sostener el aparato digestivo, urinario y reproductor.

En este sentido, entre los principales factores de riesgo de las disfunciones pélvicas se podría encontrar el estreñimiento crónico. Cada defecación con fuerza equivaldría a un ‘microparto’ para el suelo pélvico. Por eso, la hidratación es fundamental ya que, previene el estreñimiento.

Asimismo, el embarazo, parto, posparto y menopausia también son factores que dañan el suelo pélvico, produciendo atrofia y sequedad vaginal.

Además, los deportes de alto impacto, como pueden ser el voleibol o el running, suelen tener una prevalencia de incontinencia de orina del 80%.

Un suelo pélvico debilitado puede provocar:

Incontinencia urinaria , leve o abundante.

, leve o abundante. Prolapsos: caída de los órganos intraabdominales

caída de los órganos intraabdominales Dolor lumbar

Disfunciones sexuales: no sentir orgasmos o sufrir dolor en las relaciones.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 19 hospitales y 22 centros médicos, distribuidos por 13 provincias. Los 10.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica, la central de compras PlazaSalud24, y una participación en la Red Asistencial Juaneda, el primer grupo hospitalario de Baleares.

Vithas, perteneciente al grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.

Más información:

Dirección: Avinguda de Dénia, 78, 03016 Alacant, Alicante

Teléfono: 965162200