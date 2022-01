La presbicia o vista cansada es un problema visual que afecta a 9 de cada 10 personas a partir de los 45 años. Está causado por la pérdida de elasticidad del cristalino a consecuencia del envejecimiento del ojo. Con la presbicia, empeora la visión cercana.

A medida que nos hacemos mayores, notamos una mayor dificultad para enfocarlos objetos correctamente en distancias cortas. Y, también, notamos esa dificultad cuando cambiamos nuestro plano de visión de una distancia media o larga a otra, más corta. De repente, ya no es suficiente la iluminación que utilizamos. No alcanzamos a ver de un modo correcto las letras en el whatsApp o del ordenador. Y nuestro gesto habitual de lectura se altera, ya que entrecerramos los ojos para incrementar nuestra capacidad a la hora de fijarnos en esas letras. A ese defecto refractivo se le conoce como presbicia o vista cansada.

¿Por qué se produce la fatiga visual?

El director médico de Oftálica Clínica Oftalmológica de Alicante, doctor Enrique Chipont, sostiene que la presbicia puede alterar nuestros hábitos y llevarnos a dejar de realizar actividades que eran habituales hasta que la aparición de los primeros síntomas. Por ejemplo, reducimos sensiblemente el tiempo dedicado a la lectura. Sencillamente, porque nos cansamos de efectuar un sobresfuerzo para fijar nuestra visión. El cansancio que produce ese sobresfuerzo es lo que denominamos fatiga visual.

En ocasiones, esa fatiga visual produce dolor de cabeza y nos genera lagrimeo y ojos rojos. Los ojos pueden llegar a escocernos o picarnos.

Síntomas de la presbicia

Otro síntoma compatible con la presbicia es la dificultad para fijar nuestra visión en objetos cercanos, que nos lleva a entrecerrar los ojos para ver mejor de cerca o bien a alejar ese libro que estamos leyendo para que la adaptación del cristalino al nuevo plano de visión sea más rápida.

También es posible notar que las letras de un texto nos bailan o que nuestra visión se vuelve borrosa. Todos estos síntomas se han acentuado en los últimos tiempos. La situación pandémica ha obligado a muchas personas a desarrollar su actividad laboral a través del teletrabajo: en ese escenario, los síntomas se han hecho más patentes por la necesidad de pasar muchas horas delante del ordenador.

Tratamiento de la presbicia

“La presbicia -explica el doctor Chipont- no se puede prevenir. No existe un tratamiento preventivo, pero sí existe un tratamiento curativo”. Y ese tratamiento es quirúrgico. La cirugía de presbicia dura apenas 15 minutos. No requiere hospitalización y se utiliza anestesia local, además el paciente entra y sale del quirófano por su propio pie.

Tipos de lentes intraoculares

El cirujano sustituye el cristalino natural del ojo por una lente intraocular. Existen tres tipos de lentes intraoculares:

Lente monofocal : mejora la visión de lejos.

: mejora la visión de lejos. Lente bifocal : mejora la visión cercana y lejana.

: mejora la visión cercana y lejana. Lente trifocal: mejora la visión cercana, media y lejana. Si nos decidimos por esta última, no sólo habremos acabado con la presbicia, sino que además diremos adiós a las gafas.

La cirugía de presbicia nos proporciona vista nueva en un nuevo año. Para ello, el quirófano de Oftálica cuenta con las máximas medidas de higiene, limpieza y desinfección. El quirófano es un espacio seguro, como lo es todo el entorno de Oftálica, donde se siguen cada día todas y cada una de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Oftálica se mantiene abierta incluso durante los días lectivos de la Navidad al objeto de prestar la máxima atención a sus pacientes a través de sus experimentados equipos médicos, de optometría y de enfermería y auxiliares:

“Creemos que en un tiempo tan complicado como el actual es prioritario ofrecer el mejor y más constante servicio al paciente. Ofrecer soluciones a sus problemas, entre los que uno de los más habituales es la presbicia, una de nuestras especialidades”, subraya el doctor Chipont.