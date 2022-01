Los glúteos son una de las partes que más cuidamos de nuestro cuerpo. A todos nos gustaría lucir unas nalgas duras y firmes pero este objetivo no es nada fácil. En esta zona se acumulan grasas rápidamente y la flacidez y la temida celulitis tampoco ayudan a lucir un culo perfecto. Además, hay dietas para adelgazar que nos hacen perder peso y volumen pero no garantizan un culo duro. Pero no hay que desesperar. Vamos a proponerte una sencilla rutina que solo te llevará diez minutos cada día y que en breve dará como resultados unos glúteos más firmes y elevados.