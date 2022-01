La nueva variante del coronavirus ha llegado a España. La Ómicron BA.2, es un nuevo subtipo de la última variante del virus y ya está presente en nuestro país. La Comunidad de Madrid ha confirmado este jueves que ha detectado dos casos de la subvariante BA.2, conocida como “ómicron silenciosa” y ahora también como Ómicron danesa, ya que se ha convertido en poco tiempo en la predominante en Dinamarca. Pero no sólo en el país nórdico, ya ha sido detectada en 40 países, entre ellos Reino Unido, India o Noruega.

En nuestro país, la Ómicron danesa ha aparecido en Madrid y también se han detectado casos en Baleares y Cataluña. "Es una subvariante de Ómicron y de momento y con la debida prudencia no estamos especialmente preocupados. Hay que estar observando cómo es el comportamiento de estas personas que se han contagiado", ha indicado el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. "El comportamiento de una subvariante de una variante no suele ser más agresivo pero insisto que con la covid-19 yo ya no me atrevo a hacer ninguna previsión", ha señalado Ruiz Escudero.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, también ha querido tranquilizar a la población sobre esta nueva subvariante. “Veremos cómo se comporta la BA.2, todavía está en estudio [...] pero la información que tenemos es que se comporta parecidamente a la BA.1 (la Ómicron original), lo digo con toda prudencia porque todavía es objeto de valoración", ha señalado este jueves en el Congreso de los Diputados, en una comparecencia a petición propia, donde también ha destacado que en la última semana se ha producido una "ralentización" de la sexta ola.

Sobre la Ómicron danesa, Darias ha añadido que con la información disponible de Dinamarca “no parece, dicho con toda la prudencia, que tenga un comportamiento muy diferente de la BA.1. De igual modo, puntualizó que el Ministerio y las administraciones autonómicas estarán "muy atentas" a su evolución.

Por su parte, la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, explicó que "los primeros datos sobre este sublinaje indican que tiene más mutaciones. También parece más transmisible, aunque no tenemos evidencias de que sea más severo", afirmó Cabezas.

¿Por qué se llama Ómicron silenciosa?

Este nombre tan curioso que recibe esta nueva subvariante es porque no cuenta con una mutación en el gen S, que es la que permite en la Ómicron original ser detectada en un test PCR. Este extremo señala que podría ser más difícil de detectar, pero todavía no hay suficientes estudios que así lo acrediten.